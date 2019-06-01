Футбол
Резиуан Мирзов: «В сборной собраны высококлассные футболисты»Матч ТВ 11:25
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Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено в 14:21
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.
Обновлено 01 июня в 04:51
Армия и оружие
Начальник Генштаба ВС РФ и главком НАТО обсудили ситуацию в Европе
В штаб-квартире НАТО в Европе прошла смена командующего Как сообщили в Минобороны России, Герасимов и Уолтерс, который накануне сменил на посту главкома НАТО Кертиса Скапарротти, обсудили военно-политическую ситуацию в Европе, а также обменялись оценками текущего состояния отношений между РФ и Североатлантическим альянсом.
Обновлено в 12:18
Общество
В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
11 июня будет сокращённый рабочий день, сотрудники смогут уйти домой раньше на один час.
Обновлено в 03:18
Общество
Жена Мамаева пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков
Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что пройдет проверку на полиграфе по поводу наркотиков.
Обновлено в 06:46
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Футбол
Беккенбауэр: «Надеюсь однажды увидеть Клоппа в „Баварии“»
Легенда "Баварии" Франц Беккенбауэр признался, что хотел бы увидеть у руля мюнхенского клуба главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Обновлено в 08:08
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено в 11:41
Культура
Блогер BadComedian сообщил об иске на 1 млн руб. из-за видеообзора
Видеоблогер Евгений Баженов, известный как BadComedian, сообщил, что кинокомпания Kinodanz подала к нему судебный иск на 1 млн руб.
Обновлено в 15:32
Происшествия
В Киеве умер ребенок, раненный в голову пьяными полицейскими
В киевской больнице скончался 5-летний мальчик, которому в городе Переяславль-Хмельницкий пьяные полицейские, бывшие не при исполнении служебных обязанностей, прострелили голову из огнестрельного оружия.
Обновлено в 14:31
Политика
В Крыму оценили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины
Вице-спикер Госсовета РК Ефим Фикс положительно оценил высказанную экс-мэром Москвы Юрием Лужковым идею подачи в Крым воды из Днепра по территории России.
Обновлено в 04:37
Политика
Стало известно состояние пострадавшего в Косово россиянина
Министерство обороны Сербии рассказало о состоянии пострадавшего в Косово россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 15:43
Общество
У Петропавловской крепости поселился нерпенок
Обновлено в 11:37
Политика
В Госдуме назвали условия участия России в июньской сессии ПАСЕ
Российская делегация может принять участие в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Обновлено 01 июня в 03:43
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Футбол
Газинский не сыграет с Сан-Марино и Кипром
Полузащитник сборной России Юрий Газинский пропустит матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 14:48
Футбол
«Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон
Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Жена бывшего короля Малайзии Оксана Воеводина родила сына
Оксана Воеводина, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» и супруга экс-короля Малайзии, родила сына.
Обновлено в 15:47
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Авто
Toyota назвала российские цены на новую Supra
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на возрожденное спорт-купе Toyota Supra.
Обновлено в 01:29
Транспорт
В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Кино
В Сети возмутились отсутствием темнокожих в «Чернобыле»
Обновлено в 13:08
Происшествия
В Азовском море ведутся поиски упавшего за борт матроса
Матрос российского буксира "Стальной" выпал за борт в Азовском море, на его поиски направлен вертолет МЧС с десантной группой крымской аварийно-спасательной службы "Крым-Спас" в составе трех человек.
Обновлено в 15:47
Политика
В МИД России оценили претензии Украины в суде ООН
Представители МИД России оценили претензии Украины на запланированных на ближайшее время слушаниях в Международном суде ООН.
Обновлено вчера в 09:29