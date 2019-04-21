Политика
Резиденцию Порошенко взяли под усиленную охрануСвободная Пресса 14:30
Имение действующего президента Украины Петра Порошенко в селе Козин Киевской области взяли под усиленную охрану.
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Политика
Генсек НАТО поздравил Зеленского с победой на президентских выборах
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Актриса Алена Яковлева в эфире одного из ток-шоу призналась в том, что около 30 лет назад стала жертвой группового изнасилования.
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После завершения пятого матча североамериканский журналист Барри Сврлуга сообщил, что у нападающего «Вашингтона» диагностирован перелом ключицы.
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Порошенко лидирует на выборах президента Украины за рубежом
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что действующий президент Украины Петр Порошенко лидирует на выборах по итогам подсчета 27,72% протоколов в зарубежном избирательном округе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Происшествия
Взрывы прогремели в церквях на Шри-Ланке
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Политика
Зеленский назвал задачу номер один после победы
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика
Рамзан Кадыров пожелал Зеленскому удачи
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал прошедший на Украине второй тур президентских выборов.
Обновлено в 14:20
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Пользователи из Германии, оплатившие просмотр восьмого сезона сериала, смогли посмотреть вторую серию сразу после окончания первого эпизода.
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Хет-трик Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Монако», Головин забил гол
Встреча, прошедшая в воскресенье в Париже, завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев поля хет-трик оформил Килиан Мбаппе (15-я, 38-я и 54-я минуты), у гостей отличился россиянин Александр Головин (80).
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Для многих эта неделя окажется романтическим периодом: вы будете знакомиться с новыми людьми и ходить на интересные встречи.
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Шоу-бизнес
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Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины
Обновлено в 11:16
Политика
США дали Порошенко гарантии неприкосновенности
Действующий украинский президент Петр Порошенко уже получил гарантии неприкосновенности от Соединённых Штатов, которые дали соответствующие предупреждения команде Владимиру Зеленскому, победившему по данным экзит-поллов во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено в 16:54
Футбол
Спартак — Енисей 2:0
Обновлено в 13:57
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева на юбилее угощала гостей четырехъярусным тортом
Известная российская исполнительница Алла Пугачева отметила свой юбилей не только концертной программой в Кремлевском дворце, но и пригласила приятелей в один из ресторанов, расположенных на Рублевке.
Обновлено в 14:41
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено в 04:00
Космос
Установлена связь между светимостью квазара и массой его гало из темной материи
Ученые использовали крохотные искажения реликтового излучения, вызываемые гравитацией материи объектов Вселенной и зарегистрированные спутником Planck («Планк») Европейского космического агентства, для обнаружения связи между светимостью квазара – яркого ядра активной галактики – и массой большего по размерам «гало» из темной материи, внутри которого расположен квазар.
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
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Десять автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Обновлено вчера в 03:34
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Общество
Особенности национальных отходов. О вечном спутнике человеческой цивилизации — бытовом мусоре. И о том, как с ним бороться
Богатые страны давно подняли на флаг циркулярную экономику, принцип «ноль отходов» и передовые технологии переработки мусора.
Обновлено в 16:56
Шоу-бизнес
Какой будет новая первая леди Украины: все о Елене Зеленской
Зеленский уверенно лидирует на выборах президента Украины Елена окончила Криворожский технический университет с красным дипломом по специальности архитектора.
Обновлено в 16:04
Политика
Порошенко признал поражение на выборах
Петр Порошенко, который, по данным экзитполов, во втором туре выборов президента Украины уступает кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому, призвал свою команду «никогда не сдаваться».
Обновлено в 13:33
Политика
Зеленский намерен снять Луценко с должности генпрокурора Украины
Лидирующий на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил, что будет избавляться от чиновников старой команды, и привел в качестве примера генпрокурора Юрия Луценко.
Обновлено в 15:35
Технологии
Эксперты рассказали о простых способах предотвратить развитие рака
Эксперты дали несколько простых и действенных способов предотвратить развитие рака.
Обновлено в 11:56
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
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