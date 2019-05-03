Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажаМир фантастики вчера в 05:14
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
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Пугающий образ Соника из трейлера к фильму стал мемом. Режиссер принял критику и пообещал все исправить
Телеканал 360°вчера в 09:12
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Общество
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье
Диетическая Coca-Cola способствует ожирению
Употребление диетической Coca-Cola способствует ожирению.
Обновлено вчера в 20:46
Кино
В Крыму начались съемки фильма «Гардемарины-4»
Несколько дней назад в Крыму стартовали съемки продолжения популярной исторической трилогии "Гардемарины".
Обновлено вчера в 13:19
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено вчера в 08:25
Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору овощей и фруктов
Роспотребнадзор в преддверии лета рассказал, как правильно выбрать овощи и фрукты, рекомендации размещены на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:51
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено вчера в 09:08
Шоу-бизнес
Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
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Общество
Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики
Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.
Обновлено вчера в 08:54
Наука
Ученые установили, что у Древнего Болгара не было оборонительных стен
Древний Болгар, в 14 веке не имел оборонительных стен с башнями. Бывшая столица Волжской Булгарии, ограничивались валом и рвом.
Обновлено 02 мая в 02:59
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Шоу-бизнес
Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней
Обновлено вчера в 22:52
Космос
Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно
В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.
Обновлено вчера в 09:09
Здоровье
Деньги на ветер: фармацевты назвали 5 лекарств, которые не помогают
1. Арбидол − ученые пришли к выводу, что этот препарат не соответствует заявленным свойствам и абсолютно неэффективен в борьбе с гриппом.
Обновлено вчера в 03:57
Хоккей
«Даллас» обыграл «Сент-Луис», Радулов набрал одно очко
Обновлено в 00:20
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Ведущий CNN назвал Трампа «пресс-секретарем Путина»
Ведущий CNN Джейк Таппер раскритиковал американского лидера Дональда Трампа после того, как он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»
По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей
Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.
Обновлено вчера в 10:34
Общество
Доход Василя Шайхразиева за год вырос на 9 млн рублей
Вице-премьер республики, бывший мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев получил 15,9 млн рублей.
Обновлено вчера в 07:08
Происшествия
На Украине задержали российского вора в законе
На Украине задержали российского вора в законе, которого в Испании объявили в международный розыск по линии Интерпола.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус
Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Обновлено вчера в 14:18
Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу
Новый император Японии Нарухито впервые выступил с речью перед японцами после своей интронизации, передает NHK.
Обновлено вчера в 21:31
Политика
Захарова ответила на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине
Обновлено вчера в 11:39
Шоу-бизнес
«На Лепса похожа»: пользователи жестоко раскритиковали новое фото Ольги Бузовой
Пользователи подвергли жесткой критике новое фото Ольги Бузовой, которое теледива разместила в своем Instagram.
Обновлено вчера в 18:32