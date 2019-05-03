Кино

Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажаМир фантастики 05:14

Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме

Игромания.рувчера в 18:48

Режиссёр «Соника в кино» решил изменить внешность героя после критики

Life.ru08:41

Внешний вид ежа Соника в фильме изменят после жалоб фанатов

РЕН ТВ07:21

Режиссер фильма про Соника решил изменить дизайн героя после жалоб фанатов

Известия06:17

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Газета.Ru02:33

Режиссер «Соника» после критики пообещал изменить дизайн персонажа

Комсомольская правда01:38

Пугающий образ Соника из трейлера к фильму стал мемом. Режиссер принял критику и пообещал все исправить

Телеканал 360°09:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Политика

Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле

Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие

КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности

КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Футбол

Охранники «Олд Траффорд» не узнали Невилла и не пускали его на матч с «Челси»

У бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла возникли трудности с проходом на стадион перед матчем 36-го тура АПЛ с «Челси».
Обновлено в 15:08
Спорт

Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги

Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Происшествия

Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании

Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 18:06
Политика

Партия Мэй провалилась на выборах в Англии

По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать

Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Театры

Скончался заслуженный артист России Саид Алибеков

В возрасте 69 лет умер Саид Алибеков — заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра (город Избербаш, Республика Дагестан), пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика

В США из Нидерландов экстрадировали украинского хакера Иванова

Гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США по обвинению в компьютерных преступлениях, сообщает американское министерство юстиции.
Обновлено в 19:55
Происшествия

В Саратове задержали вандала, осквернившего памятник воинам-танкистам

Обновлено в 05:01
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 15:07
Происшествия

В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей

Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Кира Найтли станет мамой во второй раз

34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Общество

В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»

Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Наука

15-метровая «летающая рыба» прошла испытания

Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции

США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Футбол

«Рубин» дома победил «Оренбург»

Обновлено в 11:27
Политика

СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Политика

Подозреваемая в шпионаже белуха из Петербурга осталась в Норвегии

Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество

«Автотор» ответил на вопросы горожан

30 апреля в ДК прошли консультации – организаторы общественного обсуждения (представители администрации Калининграда) и инициаторы проекта ответили на вопросы горожан.
Обновлено в 17:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джефф Фаулер
Американский кинорежиссёр
American filmmaker and visual effects artist. He was nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film as writer and director of the short animated film Gopher Broke. He will make his theatrical directorial debut with the upcoming Sonic the Hedgehog movie due in 2019.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное