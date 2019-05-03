Кино
Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажаМир фантастики 05:14
Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 21:40, Ашберн
Экономика
Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков
Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Обновлено в 18:47
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено в 09:07
Политика
Трамп сообщил результаты беседы с Путиным по ситуации в Венесуэле
Путин в разговоре с Трампом отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», уточнил Кремль.
Обновлено в 15:44
Армия и оружие
КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
КНДР испытала ракету малой дальности. Об этом 3 мая сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Киодо.
Обновлено в 20:59
Футбол
Охранники «Олд Траффорд» не узнали Невилла и не пускали его на матч с «Челси»
У бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» Гари Невилла возникли трудности с проходом на стадион перед матчем 36-го тура АПЛ с «Челси».
Обновлено в 15:08
Спорт
Семеня победила на дистанции 800 м на этапе Бриллиантовой лиги
Южноафриканская бегунья Кастер Семеня победила на дистанции 800 метров на первом этапе Бриллиантовой лиги в Дохе (Катар).
Обновлено в 13:48
Происшествия
Российского вора в законе задержали на Украине по запросу Испании
Позднее было установлено, что он, по оперативным данным, является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании.
Обновлено в 19:16
Политика
Партия Мэй провалилась на выборах в Англии
По итогам голосования, консерваторы лишились 1 335 депутатских мандатов и потеряли контроль над 49 местными советами.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать
Лариса Гузеева опубликовала в своем Instagram пост, в котором рассказала многочисленным подписчикам, что разучилась отдыхать.
Обновлено в 05:45
Театры
Скончался заслуженный артист России Саид Алибеков
В возрасте 69 лет умер Саид Алибеков — заслуженный артист России, ведущий актер Даргинского государственного музыкально-драматического театра (город Избербаш, Республика Дагестан), пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Политика
В США из Нидерландов экстрадировали украинского хакера Иванова
Гражданин Украины Алексей Иванов экстрадирован из Нидерландов в США по обвинению в компьютерных преступлениях, сообщает американское министерство юстиции.
Обновлено в 19:55
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Москве квартиру пенсионерки ограбили на 8 млн рублей
Общий ущерб составил более 8,2 млн рублей.
Обновлено в 05:14
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Кира Найтли станет мамой во второй раз
34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
Обновлено в 04:26
Общество
В Индии восемь человек погибли из-за циклона «Фани»
Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
Обновлено в 21:16
Общество
Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл
Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Наука
15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила, почему США боятся российских С-400 в Турции
США опасаются того факта, что с получением российских комплексов ПВО С-400 Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, пишет турецкая газета Türkiye.
Обновлено в 20:19
Футбол
«Рубин» дома победил «Оренбург»
Обновлено в 11:27
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
2 мая американский госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, а также министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено перешли на сторону главы государства, хотя ранее соглашались покинуть главу Боливарианской Республики.
Обновлено в 20:40
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено в 06:27
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Общество
«Автотор» ответил на вопросы горожан
30 апреля в ДК прошли консультации – организаторы общественного обсуждения (представители администрации Калининграда) и инициаторы проекта ответили на вопросы горожан.
Обновлено в 17:56