Кино
Режиссеров «Мстителей 4» разочаровал кассовый успех фильмаKinonews.ru 02:58
Невероятный кассовый успех фильма "Мстители 4: Финал" стал в какой-то степени разочарованием для его создателей братьев Руссо, так как обсуждения рекордов постепенно затмили все остальные достоинства их работы.
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Происшествия
В Якутске на детской площадке погиб восьмилетний мальчик
Обновлено в 21:04
Происшествия
В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек
Самолет вылетел из Шереметьево в Мурманск, но через полчаса вернулся обратно из-за технических проблем на борту.
Обновлено в 23:42
Общество
Новые правила идентификации в мессенджерах вступили в силу
Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 06:14
Происшествия
ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с трагедией, которая произошла в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие
США направят авианосную группу в качестве «сигнала» для Ирана
США направляют к берегам Ирана авианосец и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Исламской Республики на свои интересы и интересы своих союзников, заявил советник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 21:04
Энергетика
«Нефтегазхолдинг» ставит на баланс запасы крупнейшего нефтяного месторождения
Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и даже всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Эдуарда Худайнатова, в рамках которого это месторождение — крупнейший актив.
Обновлено в 18:07
Происшествия
Эвакуация пассажиров из горящего самолета SSJ-100 заняла 55 секунд
Эвакуация пассажиров из горящего самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» заняла 55 секунд вместо положенных 90.
Обновлено в 15:51
Футбол
«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»
Дженоа в рамках 35-го тура принимал Рому. Матч закончился вничью со счетом 1:1. В составе гостей отличился Стефан Эль-Шаарави (82).
Обновлено в 14:06
Кино
Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II
Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено в 03:41
Космос
НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной
Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия
ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии
Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Иностранные компании отказались от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100» еще в прошлом году
Обновлено в 14:59
Политика
Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа
Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 22:53
Общество
Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников
«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Культура
СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 02:51
Происшествия
Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата
В отношении депутата Госдумы Дмитрия Ионина возбуждено уголовное дело после того, как он устроил стрельбу из автомата холостыми патронами в Камышлове Свердловской области.
Обновлено в 12:50
Политика
В Германии Россию признали сверхдержавой
Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Экономика
Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%
Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
Обновлено 03 мая в 09:55
Происшествия
Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево
Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), имеющие опыт расследования авиапроисшествий, направлены в столичный аэропорт Шереметьево для оказания практической помощи при осмотре места происшествия.
Обновлено в 14:10
Политика
Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов
Апелляционный суд Кувейта постановил освободить россиянку Марию Лазареву под залог в 20 миллионов кувейтских динаров (около 65,8 миллиона долларов).
Обновлено в 07:14
Политика
В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов
Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено в 12:56
Происшествия
Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево
Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 15:56