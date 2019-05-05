Кино

Режиссеров «Мстителей 4» разочаровал кассовый успех фильмаKinonews.ru 02:58

Невероятный кассовый успех фильма "Мстители 4: Финал" стал в какой-то степени разочарованием для его создателей братьев Руссо, так как обсуждения рекордов постепенно затмили все остальные достоинства их работы.
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Режиссер «Мстителей 4» пожаловался на рекордные сборы фильма

RuNews24.ru09:30

Режиссеры «Мстителей 4» разочарованы рекордными сборами фильма

Культуромания10:28

Режиссеров «Мстителей 4» разочаровал кассовый успех фильма

Kinonews.ru02:58
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В авиакатастрофе в Шереметьево погиб 41 человек

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Правила идентификации пользователей мессенджеров по номеру телефона правительство утвердило в ноябре 2018 года.
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ФХР выразила соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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Размер запасов имеет ключевое значение для судьбы Пайяхи и даже всего обремененного долгами нефтяного бизнеса Эдуарда Худайнатова, в рамках которого это месторождение — крупнейший актив.
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Происшествия

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Армия и оружие

В ДНР сообщили о столкновении с украинскими диверсантами

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Дженоа в рамках 35-го тура принимал Рому. Матч закончился вничью со счетом 1:1. В составе гостей отличился Стефан Эль-Шаарави (82).
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Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

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Кино

Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II

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Обновлено в 03:41
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Происшествия

СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

Обновлено в 16:45
Космос

НАСА опубликовало самое детальное изображение Вселенной

Над созданием изображения размером четверть терабайта ученые работали 16 лет. Они использовали съемки с телескопа «Хаббл».
Обновлено в 09:20
Происшествия

ЧП с самолетом «Аэрофлота» произошло из-за удара молнии

Возгорание на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло из-за удара молнии.
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Обновлено в 14:59
Политика

Китай может отменить торговые переговоры с США после угроз Трампа

Пекин может прекратить торговые переговоры с Вашингтоном из-за угроз американского президента Дональда Трампа повысить пошлины на ряд товаров, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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Коллекторы хотят получить доступ к базе номеров телефонов должников

«На сегодня практически четверть жалоб приходится на тех, кто не является должником и чей номер попал по ошибке в реестр, который передает банк коллекторам в работу после продажи долга», — пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.
Обновлено в 18:50
Происшествия

Опубликован список пассажиров загоревшегося самолета в Шереметьево

Обновлено в 14:52
Культура

СМИ назвали причину победы дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 02:51
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

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Политика

В Германии Россию признали сверхдержавой

Шеф-корреспондент немецкого издательства Die Welt Михаэль Штюрмер в своей статье констатировал, что в Германии вновь признали Россию сверхдержавой.
Обновлено в 09:23
Экономика

Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%

Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
Обновлено 03 мая в 09:55
Происшествия

Криминалистов центрального аппарата СКР направили в Шереметьево

Следователи-криминалисты центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), имеющие опыт расследования авиапроисшествий, направлены в столичный аэропорт Шереметьево для оказания практической помощи при осмотре места происшествия.
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Суд в Кувейте освободил россиянку под залог в 65 миллионов долларов

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В Раде указали на изменение риторики Зеленского после выборов

Ранее избранному президенту напомнили, почему в налаживании отношений между Россией и Украиной нуждается прежде всего Киев, а не Москва.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Из-за пожара на борту SSJ 100 Аэрофлот отменяет рейсы из Шереметьево

Аэрофлот внёс изменения в расписание своих рейсов из-за закрытия взлётно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 15:56
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Оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники должны разработать новый план, который поможет противостоять разрушительным действиям могущественного титана Таноса. После наиболее масштабной и трагической битвы в истории они не могут допустить ошибку.
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