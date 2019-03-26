Кино

Режиссера Сергея Соловьева госпитализировалиGazeta.SPb 15:52

В последнее время режиссеру приходилось много летать из-за показов фильмов. В госпиталь Сергея Соловьева доставили в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, уверены специалисты. Сейчас он отдыхает и продолжает находиться под присмотром врачей, передает ТАСС.
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Госпитализирован Сергей Соловьев

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.
ТАСС13:55

Подробнее о событии

Источник сообщил о госпитализации режиссёра Сергея Соловьёва

RT на русском14:01

СМИ сообщили о госпитализации режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

РБК15:36

СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Коммерсантъ14:18

Соловьеву экстренно вызвали скорую

Газета.Ru17:07

Режиссер фильма «Асса» экстренно госпитализирован в Москве

РЕН ТВ13:59

Госпитализирован Сергей Соловьев

ТАСС13:55

Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

StarHit.ru13:45
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Здоровье

В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ

Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено в 07:04
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Порошенко назвал Путина главным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
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Конор Макгрегор заявил, что завершает свою карьеру в ММА

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил о том, что он завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 03:21
Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
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Моуринью может возглавить «Лион» или «Монако»

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Équipe, в услугах португальца заинтересованы «Лион» и «Монако».
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Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
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Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

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Происшествия

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Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Здоровье

Ученые связали каждую десятую смерть с сидячим образом жизни

Обновлено в 19:28
Политика

Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
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Армия и оружие

Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено в 22:28
Экономика

Аварийному жилью выписали субсидии

В 2019 году наибольший объем средств получат Якутия (4,9 млрд руб.), Пермский край (1,7 млрд руб.) и Архангельская область (1,7 млрд руб.) — на них приходятся самые значительные объемы аварийного жилья, за год этим регионам предстоит расселить 13,5 тыс. кв. м, 6,8 тыс. кв. м и 5,4 тыс. кв. м соответственно.
Обновлено вчера в 16:14
Армия и оружие

Экс-посол Украины призвал бояться арктической войны с Россией

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил, что Россия якобы может начать войну на одном из четырех направлений.
Обновлено в 19:54
Политика

Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине

Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено в 10:35
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено в 20:09
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес

Sun высмеял Волочкову за фотошоп

Российская балерина Анастасия Волочкова попала в список звезд, которым стоит поработать над навыками фотошопа.
Обновлено в 21:10
Армия и оружие

США впервые испытали противоракеты залповым пуском

Вчера систему GMD впервые испытали залповым пуском ракет-перехватчиков.
Обновлено в 08:50
Экономика

ЦБ зарегистрирует новый банк впервые с 2015 года

Напомним, что последний раз ЦБ регистрировал банк еще в 2015 году. Эта был московский Цмрбанк (дата регистрации 28 апреля 2015 года).
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес

Джастин Бибер объявил об уходе из музыки

Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено в 18:25
Хоккей

«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол

Обновлено в 21:48
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено в 10:07
Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:15
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Экономика

Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
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Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...
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