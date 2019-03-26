Кино

Режиссера Сергея Соловьева госпитализировалиGazeta.SPb вчера в 15:52

В последнее время режиссеру приходилось много летать из-за показов фильмов. В госпиталь Сергея Соловьева доставили в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, уверены специалисты. Сейчас он отдыхает и продолжает находиться под присмотром врачей, передает ТАСС.
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Госпитализирован Сергей Соловьев

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.
ТАССвчера в 13:55

Подробнее о событии

Соловьеву экстренно вызвали скорую

Газета.Ruвчера в 17:07

СМИ сообщили о госпитализации режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

РБКвчера в 15:36

СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Коммерсантъвчера в 14:18

Источник сообщил о госпитализации режиссёра Сергея Соловьёва

RT на русскомвчера в 14:01

Режиссер фильма «Асса» экстренно госпитализирован в Москве

РЕН ТВвчера в 13:59

Госпитализирован Сергей Соловьев

ТАССвчера в 13:55

Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

StarHit.ruвчера в 13:45
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Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено в 01:30
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

В Венесуэле неизвестные напали на машину Гуаидо

Обновлено вчера в 23:51
Технологии

Правительство обеспечит силовикам доступ к интернету вещей

Чтобы обезопасить российский сегмент, предлагается создать замкнутую сеть на территории РФ – с реестром идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов.
Обновлено в 00:37
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русских

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия

Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

В Москве в два раза выросло количество многодетных семей

Обновлено в 00:42
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Авто

80 рублей и резиновый жгут - в багажнике порядок. Простой совет

Приобрел за 80 рублей метровый резиновый жгут с крючками. Зацепил за кольца, как показано на фото.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз

Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено вчера в 11:23
Экономика

Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России

Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Футбол

Моуринью может стать наставником команды Головина

Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед". Жозе был уволен с поста рулевого команды в декабре прошлого года.
Обновлено в 01:19
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Сервис по поиску работы SuperJob изучил резюме представителей разных знаков зодиака и назвал характерные для них профессии.
Обновлено в 00:00
Музыка

Швыдкой пригласил Шнурова в Московский театр мюзикла

Художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой проведет встречу с одним из самых эпатажных музыкантов на российской рок-сцене Сергеем Шнуровым 13 мая.
Обновлено вчера в 09:37
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Авто

Peugeot привезет в РФ дизельный Peugeot 508 в кузове лифтбек

Новое поколение Peugeot 508 приедет в Россию в кузове лифтбек с дизельным и бензиновым двигателями.
Обновлено вчера в 04:23
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

Израиль нанес удары по сектору Газа

Ранее сообщалось о запуске 30 ракет из сектора Газа по Израилю Израиль продолжает наносить удары по сектору Газа с использованием авиации и наземных сил, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.
Обновлено вчера в 03:03
Общество

Россияне назвали свои любимые театры

Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".
Обновлено вчера в 17:57
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

ФСБ проводит обыски у сторонников террористической организации в Крыму

Обыски у сторонников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* начаты в среду в Крыму, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
Обновлено в 01:20
Происшествия

Снегоуборщик врезался в военный самолёт на аэродроме в Ульяновске

Снегоуборочный автомобиль задел военный самолёт на стоянке аэродрома в Ульяновске.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

У двух белух из китовой тюрьмы диагностированы травмы

Обновлено вчера в 23:07
Музыка

В Екатеринбурге рядом с «битлами» появилась стена памяти Кита Флинта

В Екатеринбурге рядом с памятником The Beatles сегодня появилась стена памяти Кита Флинта, вокалиста группы The Prodigy.
Обновлено вчера в 07:03
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
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