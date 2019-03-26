Режиссера Сергея Соловьева госпитализировалиGazeta.SPb вчера в 15:52

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.

с чего всё началось

В последнее время режиссеру приходилось много летать из-за показов фильмов. В госпиталь Сергея Соловьева доставили в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает, уверены специалисты. Сейчас он отдыхает и продолжает находиться под присмотром врачей, передает ТАСС.

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