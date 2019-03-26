Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировалиВести.Ru 14:49

Известный режиссер Сергей Соловьев доставлен в больницу из-за переутомления. Как сообщил ТАСС источник в окружении кинематографиста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелетов.
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Соловьеву экстренно вызвали скорую

Газета.Ru17:07

Режиссер фильма «Асса» экстренно госпитализирован в Москве

РЕН ТВ13:59

СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Коммерсантъ14:18

Источник сообщил о госпитализации режиссёра Сергея Соловьёва

RT на русском14:01

СМИ сообщили о госпитализации режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

РБК15:36

Госпитализирован Сергей Соловьев

ТАСС13:55

Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

StarHit.ru13:45
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Авто

Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW

Обновлено в 04:25
Футбол

Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона

Комитет по этике Российского футбольного союза условно дисквалифицировал нападающего "Урала" Павла Погребняка до конца сезона.
Обновлено в 09:03
Политика

Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера

Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено в 17:09
Происшествия

Абызов не признал вину по делу о мошенничестве

Обновлено в 15:45
Общество

Власти Башкирии расторгают концессию по Салаватскому роддому

Правительство Башкирии приняло решение о расторжении концессии по Салаватскому роддому.
Обновлено в 14:27
Интернет

В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google

В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Максим Галкин высмеял охоту папарацци на его замок

Максим Галкин пожаловался на преследующих его семью папарацци Супруг Аллы Пугачевой также отметил, что, поскольку он является владельцем роскошного замка в поселке Грязь, то ему часто приходится заниматься вопросами, касающимися дома и участка.
Обновлено в 09:43
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Футбол

Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова

Хозяева поля победили во встрече со счетом 6:0. Дубль на свое имя записал Фабио Квальярелла, забивший оба мяча с пенальти, назначенные главным судьей встречи россиянином Кириллом Левниковым.
Обновлено в 17:37
Экономика

Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России

«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00
Футбол

Мальта — Испания 0:2

Обновлено в 17:35
Гаджеты

Новые смартфоны Samsung Galaxy A70 и A40 представлены в России

Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Политика

Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине

Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Космос

NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС

Обновлено в 17:22
Футбол

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено в 16:00
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Общество

Турист подвесил в аэропорту гамак и уснул

В международном аэропорту в США турист решил отдохнуть и подвесил гамак под потолком в зоне вылета, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:30
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна рассказал о его состоянии

Обновлено в 07:33
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска

Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Политика

Мадуро анонсировал подписание около 20 соглашений с Россией в апреле

"Россия и Венесуэла в апреле подпишут около 20 соглашений" - сообщил Мадуро, уточнив, что соглашения будут касаться различных областей сотрудничества.
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Политика

Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
Обновлено в 10:33
Общество

Прокуратуру призвали изучить пост продюсера «Ласкового мая» о Шнурове

Обновлено в 17:34
Происшествия

В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции

Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Авто

Renault отзывает в РФ около 19 тысяч автомобилей

На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
Обновлено в 05:09
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Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...
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