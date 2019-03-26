Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировалиВести.Ru вчера в 14:49

Известный режиссер Сергей Соловьев доставлен в больницу из-за переутомления. Как сообщил ТАСС источник в окружении кинематографиста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелетов.
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Госпитализирован Сергей Соловьев

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.
ТАССвчера в 13:55

Подробнее о событии

Источник сообщил о госпитализации режиссёра Сергея Соловьёва

RT на русскомвчера в 14:01

СМИ сообщили о госпитализации режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

РБКвчера в 15:36

СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Коммерсантъвчера в 14:18

Соловьеву экстренно вызвали скорую

Газета.Ruвчера в 17:07

Режиссер фильма «Асса» экстренно госпитализирован в Москве

РЕН ТВвчера в 13:59

Госпитализирован Сергей Соловьев

ТАССвчера в 13:55

Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

StarHit.ruвчера в 13:45
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Транспорт

S7 запустит прямой рейс из Новосибирска в Новокузнецк

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В Петербурге живут на три года дольше, чем в среднем в РФ

Продолжительность жизни в Санкт-Петербурге составляет 76 лет. Это на три года больше, чем аналогичный показатель в среднем по России.
Обновлено вчера в 07:04
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Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье

Компания Alcarelle намерена в ближайшие пять лет вывести на рынок синтетический алкоголь, который дарит пьянящее чувство, но не вызывает похмелье.
Обновлено вчера в 21:04
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Конгресс Соединенных Штатов Америки принял законопроект о противодействии поставкам энергоносителей из Российской Федерации в Европу.
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Армия и оружие

США впервые испытали противоракеты залповым пуском

Вчера систему GMD впервые испытали залповым пуском ракет-перехватчиков.
Обновлено вчера в 08:50
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Проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве находится под угрозой в связи с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие

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Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко.
Обновлено вчера в 22:44
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия

В Ульяновске военнослужащий на грузовике повредил самолет

Обновлено вчера в 14:52
Политика

Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2»

Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения

Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Экономика

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Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Первый старт «Протона» с «Байконура» в 2019 году отложили на неделю

Первый пуск ракеты-носителя «Протон-М», запланированный с космодрома «Байконур» в интересах Министерства обороны, отложили на неделю, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:32
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«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Панарин забил гол

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Обновлено вчера в 20:47
Общество

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Обновлено вчера в 18:43
Финансы

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня.
Обновлено вчера в 17:01
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Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни

Обновлено вчера в 22:13
Общество

Эксперты назвали характерные для знаков зодиака профессии

Специалисты сервиса по поиску работы SuperJob, проведя масштабные исследования, назвали характерные для знаков зодиака профессии.
Обновлено вчера в 22:28
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Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено вчера в 05:33
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Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4

Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
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