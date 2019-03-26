Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировалиВести.Ru 14:49

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.

с чего всё началось

Известный режиссер Сергей Соловьев доставлен в больницу из-за переутомления. Как сообщил ТАСС источник в окружении кинематографиста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелетов.

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