Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировалиВести.Ru 14:49
Известный режиссер Сергей Соловьев доставлен в больницу из-за переутомления. Как сообщил ТАСС источник в окружении кинематографиста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелетов.
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с чего всё началось
Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.ТАСС13:55
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