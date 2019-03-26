Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировалиВести.Ru 14:49

Известный режиссер Сергей Соловьев доставлен в больницу из-за переутомления. Как сообщил ТАСС источник в окружении кинематографиста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелетов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Госпитализирован Сергей Соловьев

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.
ТАСС13:55

Подробнее о событии

Соловьеву экстренно вызвали скорую

Газета.Ru17:07

СМИ сообщили о госпитализации режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

РБК15:36

Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

StarHit.ru13:45

Источник сообщил о госпитализации режиссёра Сергея Соловьёва

RT на русском14:01

Режиссер фильма «Асса» экстренно госпитализирован в Москве

РЕН ТВ13:59

Госпитализирован Сергей Соловьев

ТАСС13:55

СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Коммерсантъ14:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:00, Ашберн
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок

В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Кино

Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»

В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Космос

NASA отменило выход двух женщин-астронавтов в открытый космос с МКС

Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) отменило выход в открытый космос двух женщин из-за отсутствия подходящего скафандра.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия

Абызов отказался признать свою вину

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.
Обновлено в 15:50
Политика

«Открытая Россия» подала в Минюст документы на регистрацию организации

Ранее сообщалось, что совет движения "Открытая Россия", основанного экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским, принял решение подать в Минюст документы для регистрации организации в РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Политика

Ляшко выступил против запрета изучения русского языка на Украине

Лидер Радикальной партии Украины, кандидат на пост президента Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne заявил, что выступает против запрета на изучение русского языка в стране.
Обновлено в 16:52
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Политика

Евродепутат пристыдил ЕП за Крым

«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено в 20:34
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 19:26
Происшествия

В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники

В городе Чимальуакан в Мексике произошел взрыв на рынке пиротехники, сообщает пресс-служба гражданской обороны страны.
Обновлено в 20:02
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Политика

Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок

Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Общество

Текслер встретился с жителями взорвавшегося дома в Магнитогорске

Жители дома в Магнитогорске, где произошел взрыв бытового газа, пожаловались временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру, что не могут получить выплаты и компенсации, в частности, за поврежденные автомобили.
Обновлено в 08:36
Теннис

Изнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами

Американец Джон Изнер пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 8,3 миллиона долларов.
Обновлено в 14:12
Культура

В «Симпсонах» показали Pussy Riot

В американском мультсериале «Симпсоны» показали героинь в образе участниц группы Pussy Riot.
Обновлено в 09:53
Транспорт

Открыт новый рейс из Новосибирска в Новокузнецк

Обновлено в 08:02
Футбол

Зидан попросил Переса приобрести полузащитника «Ювентуса»

28-летний полузащитник итальянского "Ювентуса" Миралем Пьянич приглянулся новоиспечённому наставнику мадридского "Реала" Зинедину Зидану.
Обновлено в 14:13
Политика

Выгнанный с шоу Соловьева латышский актер показал напоследок «зигу»

Коллега Соловьева по радиостанции «Вести FM» Армен Гаспарян в своем микроблоге в Twitter заявил, что перед тем, как покинуть студию, Лиелайс поднял руку в нацистском приветствии.
Обновлено в 14:24
Происшествия

В Венесуэле задержаны подозреваемые в диверсии на ГЭС «Эль-Гури»

Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб доложил о задержании шестерых подозреваемых в диверсии на крупнейшей в стране гидроэлектростанции «Эль-Гури».
Обновлено в 18:58
Политика

Стало известно об испытаниях нового крыла для МС-21

Напомним, в начале года стало известно, что санкции США перекрыли поставки из Америки и Японии материалов для композитного крыла самолета МС-21, что сдвинуло срок выпуска первых серийных самолетов МС-21.
Обновлено в 01:47
Космос

В России разработали спутник-уничтожитель космического мусора

Уничтожитель космического мусора сможет захватывать "вышедшие из строя малые космические аппараты на низких орбитах (от 500 до 700 км)", сказала Баркова.
Обновлено в 19:22
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца MMA

Всемирно известный боец MMA из Ирландии Конор Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 03:12
Музыка

«Евровидение-2019» находится под угрозой отмены

Проведение музыкального конкурса "Евровидение" в Тель-Авиве находится под угрозой в связи с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной.
Обновлено в 20:06
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Политика

Япония в учебниках для школ обозначила Курилы как свои

В учебниках к японским отнесены не только южные части Курил, но и острова Сенкаку (Дяоюйдао) и Такэсима (Токто), из-за которых Япония спорит с Китаем и Южной Кореей.
Обновлено в 09:04
Энергетика

Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля

Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.
Обновлено в 10:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Асса
Фильм, 1987 (12+)
Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное