Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировалиВести.Ru 14:49

Известный режиссер Сергей Соловьев доставлен в больницу из-за переутомления. Как сообщил ТАСС источник в окружении кинематографиста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелетов.
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СМИ сообщили о госпитализации режиссера «Ассы» Сергея Соловьева

РБК15:36

СМИ: режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Коммерсантъ14:18

Источник сообщил о госпитализации режиссёра Сергея Соловьёва

RT на русском14:01

Режиссер фильма «Асса» экстренно госпитализирован в Москве

РЕН ТВ13:59

Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева

Газета.Ru13:58

Госпитализирован Сергей Соловьев

ТАСС13:55

Режиссера фильма «Асса» Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

StarHit.ru13:45
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Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Обновлено в 15:43
Политика

Суд в Киеве продлил арест Вышинского

Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.
Обновлено в 11:53
Происшествия

СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Обновлено в 14:35
Финансы

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Huawei представила «умные» очки, которые внешне похожи на обычные

Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.
Обновлено в 15:16
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Общество

Интернет-магазин прислал шведским покупателям наволочки со свастикой

Обновлено в 11:33
Наука

В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»

Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес

Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова

Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова Телеведущая появилась на публике с заметным животиком.
Обновлено в 06:51
Политика

Секретный документ выкрали из администрации Порошенко

Неожиданно СБУ вспомнила про ту историю и направила запрос в президентскую администрацию о наличии у них того документа.
Обновлено в 08:44
Политика

В МВД задумались о лишении наркозависимых водительских прав

Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что в ведомстве рассматривают возможность лишить людей с наркозависимостью возможности водить автомобили.
Обновлено в 08:40
Политика

Поездка Лукашенко в Могилевскую область стоила поста нескольким чиновникам

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта 2019 года во время поездки в Могилевскую область посетил агрохолдинг "Купаловское".
Обновлено в 14:50
Происшествия

16-летний сын известного актера умер после ссоры с девушкой

Обновлено в 10:10
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Футбол

Месси приобрел телефон и покрыл его золотом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покрыл золотом приобретенный iPhone XS Max.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Политика

МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства

В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Футбол

Олег Корнаухов: «В матче Италия — Лихтенштейн может быть мини-сенсация»

В матче с Лихтенштейном может быть мини-сенсация, хотя я в нее не особо верю.
Обновлено в 15:37
Экономика

Медведев: экономика России демонстрирует стабильность к внешним шокам

Глава правительства отметил, что экономика Россия вышла на новый, стабильно высокий уровень.
Обновлено в 14:10
Происшествия

США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании

Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Политика

Facebook удалил 1900 связанных с Россией аккаунтов

Facebook удалил 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией, пишут «Ведомости».
Обновлено в 06:57
Интернет

Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS

Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.
Обновлено вчера в 12:26
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

Обновлено в 10:11
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений

Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Гаджеты

Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах

Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес

55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз

Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.
Обновлено в 04:33
Авто

Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилей

Обновлено в 05:23
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы

На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26
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Юная девушка, истосковавшись по яркой и безбедной жизни, связывает свою судьбу с крупным бандитским «авторитетом». Но есть и другая жизнь - птичья, полетная, просквозенная ветром и музыкой, жизнь мальчика Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...
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