Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировалиВести.Ru 14:49
Известный режиссер Сергей Соловьев доставлен в больницу из-за переутомления. Как сообщил ТАСС источник в окружении кинематографиста, в последнее время у Сергея Александровича было много перелетов.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.
Обновлено в 11:53
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Обновлено в 14:35
Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Обновлено в 13:31
Гаджеты
Huawei представила «умные» очки, которые внешне похожи на обычные
Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.
Обновлено в 15:16
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Наука
В Румынии разрабатывают сверхзвуковую «летающую тарелку»
Энтузиасты из Румынии — инженер Разван Саби и старший научный сотрудник Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу — разрабатывают прототип «летающей тарелки» с вертикальным взлётом и посадкой, а также сверхзвуковым горизонтальным полётом.
Обновлено в 13:51
Шоу-бизнес
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова Телеведущая появилась на публике с заметным животиком.
Обновлено в 06:51
Политика
Секретный документ выкрали из администрации Порошенко
Неожиданно СБУ вспомнила про ту историю и направила запрос в президентскую администрацию о наличии у них того документа.
Обновлено в 08:44
Политика
В МВД задумались о лишении наркозависимых водительских прав
Замглавы МВД Игорь Зубов рассказал, что в ведомстве рассматривают возможность лишить людей с наркозависимостью возможности водить автомобили.
Обновлено в 08:40
Политика
Поездка Лукашенко в Могилевскую область стоила поста нескольким чиновникам
Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 марта 2019 года во время поездки в Могилевскую область посетил агрохолдинг "Купаловское".
Обновлено в 14:50
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Футбол
Месси приобрел телефон и покрыл его золотом
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси покрыл золотом приобретенный iPhone XS Max.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Происшествия
В Ялте подростку оторвало кисть при взрыве самодельного устройства
В Ялте подросток получил серьезные травмы в результате взрыва самодельного взрывпакета.
Обновлено в 15:13
Футбол
Олег Корнаухов: «В матче Италия — Лихтенштейн может быть мини-сенсация»
В матче с Лихтенштейном может быть мини-сенсация, хотя я в нее не особо верю.
Обновлено в 15:37
Экономика
Медведев: экономика России демонстрирует стабильность к внешним шокам
Глава правительства отметил, что экономика Россия вышла на новый, стабильно высокий уровень.
Обновлено в 14:10
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Политика
Facebook удалил 1900 связанных с Россией аккаунтов
Facebook удалил 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией, пишут «Ведомости».
Обновлено в 06:57
Интернет
Хакеры атаковали пользователей компьютеров ASUS
Хакеры из ShadowHammer атаковали пользователей компьютеров ASUS через уязвимость в фирменном программном обеспечении.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Гаджеты
Гибкий смартфон Sharp будет складываться в двух местах
Обновлено вчера в 12:47
Шоу-бизнес
55-летний Николас Кейдж женится в четвертый раз
Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.
Обновлено в 04:33
Авто
Компания Renault отзывает в РФ более 19 тысяч автомобилей
Обновлено в 05:23
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
El País: Минобороны Испании подверглось кибератаке иностранной державы
На внутреннюю компьютерную сеть Министерства обороны Испании в начале марта 2019 года была совершена хакерская атака.
Обновлено в 04:26