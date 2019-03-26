Кино
Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянииЭкспресс газета вчера в 16:56
Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в окружении народного артиста России. Сейчас его жизнь находится вне угрозы.
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с чего всё началось
Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.ТАССвчера в 13:55
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