Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в тяжелом состоянииЭкспресс газета вчера в 16:56

Народный артист России, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" режиссер Сергей Соловьев госпитализирован из-за переутомления. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в окружении кинематографиста.

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Вечером во вторник, 26 марта, в одну из московских больниц в тяжелом состоянии был экстренно госпитализирован 74-летний режиссер Сергей Соловьев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в окружении народного артиста России. Сейчас его жизнь находится вне угрозы.

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