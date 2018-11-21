Культура
В Грузию не пустили создателя «Ералаша» Грачевского
В Грузию не пустили создателя «Ералаша» ГрачевскогоРБК10:22
Уточняется, что высланы создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин. Они приехали в Грузию на фестиваль «Свидание с Россией». Как уточняет «Рустави-2», причиной высылки стало посещение Абхазии, куда высланные прибыли через границу с Россией.
РБК10:22
с чего всё началось
По информации грузинского телеканала "Рустави 2", среди российских граждан, высланных из Тбилиси, оказался создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, а также продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.Интерфакс07:28
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