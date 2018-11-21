Культура

В Грузию не пустили создателя «Ералаша» Грачевского
РБК
10:22

Уточняется, что высланы создатель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин. Они приехали в Грузию на фестиваль «Свидание с Россией». Как уточняет «Рустави-2», причиной высылки стало посещение Абхазии, куда высланные прибыли через границу с Россией.
РБК10:22
с чего всё началось
По информации
 грузинского телеканала "Рустави 2", среди российских граждан, высланных из Тбилиси, оказался создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, а также продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.
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Борис Грачевский
Кинорежиссёр
Советский и российский кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш».
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