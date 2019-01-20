Происшествия
Режиссера Алексея Красовского пригласили в полицию на допросИнтерфакс 07:10
"Красовский был приглашен на допрос к следователю", - сказал собеседник агентства. По его словам, режиссера вызвали на беседу со следователем управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции.
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с чего всё началось
Режиссера фильма "Праздник" Алексея Красовского пригласили на допрос в полицию, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник. "Красовский был приглашен на допрос к следователю", - сказал собеседник агентства.Интерфакс07:10
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