Культура

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в СШАРБК 18:56

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США. «Я несколько лет не снимаю кино, потому что у меня просто нет такой возможности», — заявил Мамин. Режиссер сообщил, что в России его имя внесено в так называемый список «пятой колонны».
Читать в источнике
с чего всё началось

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Росбалтвчера в 09:05

Подробнее о событии

Кинорежиссёр Юрий Мамин променял Россию на США

News.ru18:56

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Росбалтвчера в 09:05

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

РБК18:56

Режиссер Юрий Мамин объявил о решении покинуть Россию

Эхо Москвы17:00

СМИ: Режиссер «Окна в Париж» эмигрировал в США из-за запрета на профессию

Фонтанка.Ру14:41

Кинорежиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию

Московский Комсомолец14:31

Юрий Мамин покидает Россию ради США

Газета.Ru17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:04, Ашберн
Транспорт

«Аэрофлот» отменит самые дешевые багажные тарифы

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» со 2 апреля отменит самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко

Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего

Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Утрехтский стрелок признал вину

Устроивший стрельбу в Утрехте мужчина признал вину, передает ТАСС со ссылкой на прокуратура Нидерландов.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку

В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.
Обновлено в 12:56
Космос

Астронавты NASA осуществили выход в открытый космос

Американские астронавты 22 марта осуществили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 14:49
Политика

Рогозин запретил рабочим выходить на стройку второй очереди Восточного

Обновлено в 16:40
Космос

Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети

В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Общество

Тающие снега Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Лёд и снег на Эвересте начали активно таять в связи с глобальным потеплением, открывая всё больше тел альпинистов.
Обновлено вчера в 09:46
Политика

Лидер президентской гонки на Украине назвал условие возвращения Крыма

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оценил возможность возвращения Крыма. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Ictv.
Обновлено в 19:17
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

Обновлено в 11:28
Наука

Обработка мозга лазером моментально вылечила крыс от алкоголизма

Учёные из Института Скриппса в США предложили революционный метод лечения алкоголизма в любой форме.
Обновлено в 11:46
Космос

Высоту орбиты МКС поднимут на 1,2 километра

Высота орбиты Международной космической станции прибавит 1,2 километра.
Обновлено в 17:23
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт

Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

Рябков и замглавы МИД Японии обсудили вопросы контроля над вооружениями

Заместители глав МИД РФ и Японии Сергей Рябков и Такэо Мори в ходе консультаций с участием представителей Минобороны двух стран обсудили вопросы контроля над вооружениями, сообщили в МИД РФ.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

«Ночной суперохотник» Ми-28НМ был замечен в Сирии

Новая версия российского ударного вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник» была замечена на севере сирийской провинции Хама.
Обновлено в 13:02
Армия и оружие

Москва подтвердила пуски украинских ракет у границ России

Обновлено в 15:07
Армия и оружие

Россия и Сирия призвали поддержать идею ликвидации лагеря «Рукбан»

Обновлено вчера в 03:28
Авто

Китайцы создали водородный хэтчбек с запасом хода больше 1000 км

Китайский автопроизводитель Grove Hydrogen Automotive презентовал свою первую модель — водородный хэтчбек, способный с одним заполненным баком преодолевать расстояние более 1000 км. Для сравнения: водородная Honda Clarity Fuel Cell сможет проехать на одном баке 590 км, а Toyota Mirai — 502 км. Хэтчбек от Grove имеет непропорциональный кузов, выполненный из углепластикового волокна.
Обновлено в 06:01
Политика

Венгрия договорилась о поставках российского газа в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках природного газа в обход Украины.
Обновлено в 05:49
Происшествия

Во время мессы в Канаде напали на священника

На священника напали во время мессы в канадском Монреале, в оратории Святого Иосифа. Он ранен, передает в пятницу, 22 марта, CBC News.
Обновлено в 11:45
Политика

Bloomberg: Кремль прорабатывает сценарий оставления Путина у власти

Обновлено вчера в 04:55
Общество

Глава Забайкалья прослезился после выступления многодетной матери

Чиновник прослезился после выступления жительницы Читы Ольги Серёжиной. Женщина рассказала, что живёт с семью детьми в аварийном доме.
Обновлено в 07:24
Политика

Ким Чен Ын уволил своего личного фотографа

Личного фотографа лидера Северной Кореи Ким Чен Ына исключили из партии и уволили с должности.
Обновлено в 20:09
Происшествия

Раздавивший такси с пассажиром в Москве самосвал попал на видео

Появилась видеозапись ДТП с участием груженного землей самосвала, который раздавил такси в Москве. Ролик опубликовал Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:40
Политика

Россия захотела помочь США в переговорах с террористами в Афганистане

Обновлено в 17:20
Политика

На Украине раскритиковали поездку кандидата в президенты в Москву

На Украине прокомментировали поездку кандидата в президенты Юрия Бойко и политика Виктора Медведчука в Москву на встречу с российским правительством и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией

Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Происшествия

На юго-западе Москвы произошел пожар на складе

В Академическом районе на юго-западе Москвы загорелся склад, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России.
Обновлено в 19:57
Общество

Доренко ответил на призывы лишить его эфиров

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Мамин
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр, композитор, телеведущий. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Окно в Париж
Фильм, 1993 (12+)
После изрядного подпития обитатели коммуналки открывают окно... в Париж. С этого часа начинаются прогулки по городу грез, а также злоключения французских «гостей» на берегах Невы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное