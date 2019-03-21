Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в СШАРБК вчера в 18:56

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.

с чего всё началось

Как пишет издание, Мамин в середине марта вместе со своей женой и актрисой Людмилой Самохваловой уехал в США. «Я несколько лет не снимаю кино, потому что у меня просто нет такой возможности», — заявил Мамин. Режиссер сообщил, что в России его имя внесено в так называемый список «пятой колонны».

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

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