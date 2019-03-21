Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в СШАРеальное время 01:55
Российский кинорежиссер Юрий Мамин признался, что давно думал об отъезде из страны из-за "фактического запрета на профессию", сообщает "Росбалт". В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
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с чего всё началось
Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.Росбалт21 марта в 09:05
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Известный российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил, что вынужден эмигрировать в США
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