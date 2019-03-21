Культура

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в СШАРеальное время 01:55

Российский кинорежиссер Юрий Мамин признался, что давно думал об отъезде из страны из-за "фактического запрета на профессию", сообщает "Росбалт". В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Читать в источнике
с чего всё началось

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Росбалт21 марта в 09:05

Подробнее о событии

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

РБКвчера в 18:56

Известный российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил, что вынужден эмигрировать в США

Эхо Москвывчера в 23:04

Кинорежиссёр Юрий Мамин променял Россию на США

News.ruвчера в 18:56

Режиссер Мамин готов бросить Россию ради США

Газета.Ru03:59

СМИ: Режиссер «Окна в Париж» эмигрировал в США из-за запрета на профессию

Фонтанка.Рувчера в 14:41

Кинорежиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию

Московский Комсомолецвчера в 14:31

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Росбалт21 марта в 09:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:41, Ашберн
Происшествия

Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом Осколе

Житель Старого Оскола Александр С. напал на сотрудника полиции с ножом. Инцидент произошел на улице Жукова.
Обновлено в 03:26
Происшествия

СК завел дело на экс-главу новосибирского управления ГИБДД

Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Культура

Шнуров объяснил сказанную в Госдуме фразу «Пушкин — наше не все»

Шнуров в конце выступления заявил: «Пушкин — наше не все», позднее музыкант объяснил, что он имел ввиду.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки

Обновлено вчера в 21:44
Политика

Послы стран G7 предупредили власти Украины о возможном срыве выборов

Послы стран «большой семерки» (G7) направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову, в котором рассказали о возможной угрозе срыва президентских выборов, которые пройдут в стране на следующей неделе.
Обновлено в 04:32
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

В Балтасинском районе Татарстана сотрудникам муниципальных бюджетных учреждений запретили заряжать телефоны на рабочем месте.
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия

Ушли в отставку разом все судьи районного суда в Томской области

В полном составе ушли в отставку судьи Молчановского районного суда в Томской области, 21 марта сообщает новостной сайт vtomske.ru.
Обновлено вчера в 14:35
Авто

Ультрабюджетный кроссовер Hyundai Styx впервые показали на видео

Компания Hyundai анонсировала премьеру нового ультрабюджетного кроссовера Styx на первом тизерном видео.
Обновлено вчера в 10:56
Армия и оружие

Гвардейская танковая армия представит ЗВО на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску»

Гвардейская танковая армия представит Западный военный округ на всеармейских соревнованиях по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску», которые пройдут на полигоне «Прудбой» Волгоградской области в середине мая текущего года.
Обновлено в 04:02
Спорт

Синицина и Кацалапов взяли «серебро» ЧМ в танцах на льду

Российский дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов выиграл серебряные медали в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию, который сегодня завершится в японской Сайтаме.
Обновлено в 03:26
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие

Курдские ополченцы освободили от ИГ последнее поселение в Сирии

Ополченцы Сирийских демократических сил (СДС) объявили об освобождении последней территории, удерживаемой в Сирии террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в России).
Обновлено в 03:09
Армия и оружие

NI назвал Су-57 смертельным противником для F-22

Журнал The National Interest сравнил характеристики российского истребителя Су-57 с американским F-22 Raptor.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Уткин: «Станислав Саламович, Украина в футбол играет. А мы — нет»

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на ничью в матче сборных Португалии и Украины (0:0) в рамках 1-го тура квалификационного турнира Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:28
Энергетика

СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн

Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.
Обновлено в 00:57
Политика

Президент Казахстана переименовал Астану в Нур-Султан

Сразу после принятия присяги Токаев выступил с предложением переименовать столицу страны Астану в город Нур-Султан, а также увековечить имя первого президента республики в названиях центральных улиц городов страны.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Вице-мэра Майкопа задержали за взятку

Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м

Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено вчера в 22:54
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Личного фотографа Ким Чен Ына уволили за излишнее усердие

Обновлено вчера в 20:43
Общество

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

Как часто курят россияне 22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения.
Обновлено в 03:43
Политика

Порошенко не исключил возможности введения 13-й пенсии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко объявил в своем Twitter-аккаунте о возможности введения в стране 13-й пенсии.
Обновлено в 02:15
Политика

Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны»

В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны».
Обновлено в 00:22
Музыка

Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Обновлено в 02:04
Футбол

Молодежная сборная России обыграла Швецию в товарищеском матче

Молодежная сборная России нанесла поражение Швеции в товарищеском матче.
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие

Напав на Югославию НАТО разрушило послевоенный миропорядок

24 марта исполняется 20 лет с начала военно-воздушной операции блока НАТО под кодовым названием «Союзная сила» против Союзной Республики Югославия (СРЮ).Бомбардировки суверенного государства силами Североатлантического альянса продолжались два с половиной месяца и закончились лишь 10 июня 1999 года.
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Глава МИД Белоруссии призвал Россию «работать, а не болтать»

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью БелТА призвал Россию «не заниматься пустой болтовней».
Обновлено вчера в 16:11
Спорт

Евгения Медведева рассказала, что стала веганом

Обновлено в 02:46
Культура

Сергей Безруков: Вся мировая классика построена на домогательствах

В этом году зрители увидят три фильма с участием Сергея Безрукова. Это сериалы «Бендеръ», «Обитель» и военная картина «Ильинский рубеж».
Обновлено вчера в 03:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Мамин
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр, композитор, телеведущий. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Окно в Париж
Фильм, 1993 (12+)
После изрядного подпития обитатели коммуналки открывают окно... в Париж. С этого часа начинаются прогулки по городу грез, а также злоключения французских «гостей» на берегах Невы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное