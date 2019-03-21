Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в СШАРеальное время 01:55

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.

с чего всё началось

Российский кинорежиссер Юрий Мамин признался, что давно думал об отъезде из страны из-за "фактического запрета на профессию", сообщает "Росбалт". В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.

Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в США

Политика В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.

Политика В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов» Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.

Культура Орейро попросила у Путина российский паспорт Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.

Политика Националисты устроили антикоррупционный митинг в Киеве Представители партии «Национальный корпус» устроили митинг против коррупции в оборонной сфере Украины.

Политика Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.

Общество Активисты проведут субботник на набережных Невы и Ижоры Активисты общественного движения «Петербург — город перемен» проведут субботник на набережных Невы и Ижоры, сообщает в пятницу пресс-служба организации.

Происшествия В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.

Здоровье Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.

Происшествия Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.

Происшествия Фура заблокировала проезд по Софийской улице Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», из-за инцидента движение по Софийской улице заблокировано.

Политика Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".

Происшествия Жертвами аварии с туристическим автобусом в Китае стали 26 человек По данным South China Morning Post, в Китае нередко происходят возгорания автобусов, зачастую их причиной становятся неполадки с двигателем.

Армия и оружие НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.

Происшествия Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.

Авто Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.

Шоу-бизнес Певица Жасмин оправдалась за дорогое авто на похоронах Юлии Началовой Отечественная певица Жасмин оправдалась за дорогостоящее авто, в котором она приехала на похороны Юлии Началовой.

Политика МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

Авто Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».

Политика Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.

Футбол Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол» Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Политика Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.

Политика Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.