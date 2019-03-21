Культура
Режиссер Юрий Мамин сообщил об эмиграции в СШАРеальное время 01:55
Российский кинорежиссер Юрий Мамин признался, что давно думал об отъезде из страны из-за "фактического запрета на профессию", сообщает "Росбалт". В марте Мамин вместе с супругой уехал в США. Режиссер признался, что несколько лет не снимает кино, потому что у него нет такой возможности.
Читать в источнике
Оценить209
с чего всё началось
Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.Росбалт21 марта в 09:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Известный российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил, что вынужден эмигрировать в США
Эхо Москвывчера в 23:04
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 09:10, Ашберн
Политика
В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова
Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика
В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»
Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
Обновлено в 08:24
Культура
Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, известная по роли Милагрос в сериале «Дикий ангел», в эфире передачи «Вечерний Ургант» на Первом канале обратилась с просьбой к президенту России Владимиру Путину о выдаче ей паспорта.
Обновлено в 08:11
Политика
Националисты устроили антикоррупционный митинг в Киеве
Представители партии «Национальный корпус» устроили митинг против коррупции в оборонной сфере Украины.
Обновлено в 08:24
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Космос
Конца света не будет: Нибиру уничтожена – Конспирологи
Сторонники теорий заговора утверждают, что планета Х уничтожена путем взрыва.
Обновлено вчера в 05:43
Общество
Активисты проведут субботник на набережных Невы и Ижоры
Активисты общественного движения «Петербург — город перемен» проведут субботник на набережных Невы и Ижоры, сообщает в пятницу пресс-служба организации.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Здоровье
Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья
Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Локализован пожар в строящемся павильоне на рынке в Уссурийске
Локализовано возгорание в строящемся павильоне на рынке в городе Уссурийске Приморского края.
Обновлено в 01:06
Происшествия
Фура заблокировала проезд по Софийской улице
Как сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», из-за инцидента движение по Софийской улице заблокировано.
Обновлено в 08:26
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Происшествия
Жертвами аварии с туристическим автобусом в Китае стали 26 человек
По данным South China Morning Post, в Китае нередко происходят возгорания автобусов, зачастую их причиной становятся неполадки с двигателем.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
НАТО планирует построить в Польше объект для хранения техники из США
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal рассказал, что в НАТО планируют построить объект на территории Польши для хранения военной техники из США.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полицейский застрелил напавшего на сотрудников ППС злоумышленника
На законные требования полицейских мужчина реагировал агрессивно, при попытке задержать его вытащил нож и ранил одного из сотрудников полиции.
Обновлено в 07:12
Авто
Новый купе-кроссовер Haval F7x за 1 млн рублей добрался до дилеров
Китайский автогигант Great Wall начнет продажи нового купе-кроссовера Haval F7X только в апреле, однако первые товарные машины уже приехали к дилерам.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Певица Жасмин оправдалась за дорогое авто на похоронах Юлии Началовой
Отечественная певица Жасмин оправдалась за дорогостоящее авто, в котором она приехала на похороны Юлии Началовой.
Обновлено в 08:20
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика
Порошенко обвинил Бойко в попытке посадить Киев на газовую иглу России
Побежали к Путину, они экономику обсуждают, они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу, они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских выборов, и уже сейчас утверждают, что они все объединятся.
Обновлено в 08:45
Футбол
Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Северная Македония продлила россиянам безвизовый въезд
Правительством Республики Северная Македония принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2019 года по 15 марта 2020 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговорённых действующим Соглашением, — говорится в сообщении дипведомства.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Шоу-бизнес
Из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал
Обновлено в 08:41
Культура
Юлия Началова была фанаткой группы «Ласковый май»
Обновлено в 06:52
Политика
Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине
Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
Юлия Началова шла на сцену на каблуках, несмотря на боль. А обратно ее уже вели под руки
Обновлено в 04:06
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20