Режиссер Юрий Мамин эмигрировал в СШАТелеканал 360° вчера в 21:26

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.

с чего всё началось

Кинорежиссер Юрий Мамин вместе с женой актрисой Людмилой Самохваловой эмигрировал в США в середине марта. В интервью «Росбалту» Мамин рассказал, что уехал из России из-за «фактического запрета на профессию».

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