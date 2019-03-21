Культура

Режиссер Юрий Мамин эмигрировал в СШАТелеканал 360° вчера в 21:26

Кинорежиссер Юрий Мамин вместе с женой актрисой Людмилой Самохваловой эмигрировал в США в середине марта. В интервью «Росбалту» Мамин рассказал, что уехал из России из-за «фактического запрета на профессию».
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с чего всё началось

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.
Росбалт21 марта в 09:05

Подробнее о событии

Режиссер Мамин готов бросить Россию ради США

Газета.Ru03:59

Известный российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил, что вынужден эмигрировать в США

Эхо Москвывчера в 23:04

Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США

РБКвчера в 18:56

Кинорежиссёр Юрий Мамин променял Россию на США

News.ruвчера в 18:56

СМИ: Режиссер «Окна в Париж» эмигрировал в США из-за запрета на профессию

Фонтанка.Рувчера в 14:41

Кинорежиссер Юрий Мамин решил покинуть Россию

Московский Комсомолецвчера в 14:31

«Деньги на фильм мне дали питерские бандиты»

Росбалт21 марта в 09:05
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Общество

Медведев отправил парусную экспедицию к Антарктиде

«Провести в 2019 — 2020 годах кругосветную экспедицию учебнопарусных судов «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн», посвященную 200-летию открытия Антарктиды экспедицией под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева», — сказано в распоряжении правительства.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Российские Су-27 дважды сопроводили бомбардировщиков США над Балтикой

За последние сутки российские Су-27 дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить американские стратегические бомбардировщики B-52H над Балтийским морем.
Обновлено в 07:15
Политика

Послы G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" направили письмо главе МВД Украины Арсену Авакову с предупреждением о возможном срыве выборов на Украине.
Обновлено в 06:20
Армия и оружие

Владимир Лазаревич: потери сербской армии в Косово составили 0,7%

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославия с 24 марта по 10 июня 1999 года, приведшие к гибели и ранению тысяч человек, были начаты под предлогом защиты албанского населения автономного края Косово и Метохия от действий сербской армии и полиции.
Обновлено в 05:00
Политика

СБУ начала проверку визита Медведчука и Бойко в Россию

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет правовую проверку визита в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Обновлено вчера в 13:31
Спорт

Загитова всю ночь после победы на ЧМ сдавала допинг-тест

Обновлено в 06:55
Здоровье

Популярный женский контрацептив оказался опасен для здоровья

Речь идет о женских контрацептивах "Жанин". Соответствующую информацию приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Тренер Хаасе зарезал бизнесмена и сел в тюрьму на 20 лет

Марк де Йонг, бывший тренер голландского теннисиста Робина Хаасе, приговорен к 20 годам тюремного заключения за убийство бизнесмена Коэна Эверинка.
Обновлено вчера в 15:11
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Отец Ольги Бузовой любит ту больше, чем её сестру Анну Бузову

Пользователи Сети активно обсуждают то, что отец Ольги Бузовой любит её больше, чем младшую сестру Анну.
Обновлено в 06:29
Спорт

Коляда без падений выступил в произвольной программе на ЧМ

Обновлено в 06:48
Футбол

Кейн: «Сборная Англии играет в хороший футбол»

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн прокомментировал разгромную победу над Чехией (5:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил встречу российского лидера Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом 8 апреля, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:04
Общество

Алексей Текслер завел аккаунт в Инстаграме

Обновлено в 06:05
Происшествия

За прибавку к пенсии в 1,5 тысячи рублей к стенке и руки за голову

Причиной послужила ежемесячная прибавка к пенсии в размере 1,5 тысячи рублей.
Обновлено в 07:32
Единоборства

Анатолий Токов победил Харриса на турнире Bellator 218

Российский боец смешанного стиля (ММА) Анатолий Токов нанес поражение представителю США Джеральду Харрису на турнире Bellator 218, проходившем в Такервилле (Штат Оклахома, США).
Обновлено в 02:44
Политика

Полиция досматривает прохожих у Елисейских полей в Париже

Обновлено в 06:22
Баскетбол

Леброн Джеймс впервые за 14 лет пропустит плей-офф НБА

Леброн Джеймс пропустит плей-офф впервые за 14 лет. В 2005 году он в составе «Кливленда» проводил свой второй сезон в НБА.
Обновлено в 04:59
Общество

Крымчане выступили против креветочной фермы на месте «КаZантипа»

Жители Крыма организовали акцию протеста против строительства креветочной фермы на косе между селом Поповка и поселком Штормовое, где ранее проходил музыкальный фестиваль «КаZантип».
Обновлено в 07:26
Происшествия

В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском

Обновлено вчера в 09:36
Авто

Каким был довоенный автомобиль КИМ-10-51

В случае с предыдущей модификацией "Москвич-400", малолитражный автомобилем «КИМ-10» получил больше отличий от своих предшественников с открытым верхом.
Обновлено в 04:27
Политика

В конгрессе допустили новые обвинения после расследования Мюллера

Новые обвинения в рамках расследования возможного сговора президента США Дональда Трампа с Россией может предъявить не офис спецпрокурора Роберта Мюллера, а другие инстанции.
Обновлено в 04:32
Происшествия

При пожаре в овощехранилище в Липецкой области погибли четыре человека

Обновлено в 04:46
Политика

Около 2,5 тыс человек пришли на митинг КПРФ в центре Москвы

Обновлено в 06:15
Армия и оружие

Из Иваново в Подмосковье перебросили «Искандеры»

Комплексы "Искандер-М" прошли маршем из Ивановской области в Подмосковье для участия в репетициях парада Победы, который традиционно состоится 9 мая на Красной площади.
Обновлено в 06:44
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Политика

Трамп отменил санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп объявил об отданном им распоряжении отменить дополнительные санкции против КНДР.
Обновлено в 03:38
Общество

В Татарстане бюджетникам запретили заряжать телефоны на работе

Работникам муниципальных бюджетных учреждений Балтасинского района Татарстана запретили заряжать мобильные телефоны на работе из-за экономии электроэнергии, сообщает «Казанский репортер» со ссылкой на соответствующий документ.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64

Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

Станислав Черчесов: «Кто критикует сборную России? Журналисты?»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии матча второго тура отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана отметил, что концептуально понимает, как будет играть соперник.
Обновлено в 07:10
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Юрий Мамин
Театральный режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, сценарист, актёр, композитор, телеведущий. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
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Окно в Париж
Фильм, 1993 (12+)
После изрядного подпития обитатели коммуналки открывают окно... в Париж. С этого часа начинаются прогулки по городу грез, а также злоключения французских «гостей» на берегах Невы.
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