Культура
Режиссер Юрий Мамин эмигрировал в СШАТелеканал 360° вчера в 21:26
Кинорежиссер Юрий Мамин вместе с женой актрисой Людмилой Самохваловой эмигрировал в США в середине марта. В интервью «Росбалту» Мамин рассказал, что уехал из России из-за «фактического запрета на профессию».
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с чего всё началось
Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.Росбалт21 марта в 09:05
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Известный российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил, что вынужден эмигрировать в США
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