Театры

Режиссер Яковлев прокомментировал скандальный уход СамбурскойРоссийская газета 09:08

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал скандальную ситуацию вокруг актрисы Настасьи Самбурской, уход которой из Московского драматического театра на Малой Бронной проходит сегодня одной из главных новостей по разделам "Культура".
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Режиссёр Яковлев прокомментировал уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

RT на русском07:49

Театр нашел замену ушедшей со скандалом Самбурской

URA.Ru05:22

Режиссер объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

РИА Новости04:48

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Говорит Москва04:56

«Это свинство»: Самбурская о скандальной ситуации с Театром на Малой Бронной

РЕН ТВвчера в 22:43
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Президент Владимир Путин потребовал минимизировать практику переносов контрольных сроков реализации национальных проектов или вообще от нее избавиться.
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Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.
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РФ и дальше будет наносить удары по позициям террористов, которые обстреливают российскую военно-воздушную базу «Хмеймим».
Обновлено в 07:59
Происшествия

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Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.
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Обновлено в 08:32
Происшествия

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Обновлено в 08:57
Политика

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Обновлено в 07:06
Политика

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Власти Ирана решили «прекратить выполнение некоторых обязательств» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

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Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.
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Ядерно-минные заграждения на украинской границе для сдерживания "российской агрессии" предлагает использовать военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.
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Политика

Песков объяснил, почему Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

Президент РФ Владимир Путин в преддверии годовщины Победы в Великой Отечественной войне не направил поздравления новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку он еще не вступил в должность, а действующего главу государства Петра Порошенко он не поздравлял и в прошлые годы, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Магнитогорский «Металлург» пополнился нападающим Дмитрием Буйницким.
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Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.
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