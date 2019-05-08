Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой БроннойРБК 04:51

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним. Яковлев добавил, что слова актрисы «не имеют отношения к правде» и руководство театра может это подтвердить.
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Режиссер объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

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Режиссёр Яковлев прокомментировал уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

RT на русском07:49
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