Театры

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой БроннойРБК 04:51

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним. Яковлев добавил, что слова актрисы «не имеют отношения к правде» и руководство театра может это подтвердить.
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Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.
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