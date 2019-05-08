Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой БроннойРБК 04:51

Режиссер Антон Яковлев прокомментировал РБК слова актрисы Настасьи Самбурской о том, что она покидает Театр на Малой Бронной из-за разногласий с ним. Яковлев добавил, что слова актрисы «не имеют отношения к правде» и руководство театра может это подтвердить.

Режиссер Яковлев объяснил уход Самбурской из Театра на Малой Бронной

Политика Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе «Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Политика Коломойский: Тимошенко просила помочь ей на выборах Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко просила его помочь ей на выборах президента Украины.

Происшествия В Японии автомобиль врезался в группу детей Утром в среду автомобиль врезался в группу детей, которые вышли на прогулку. В результате 13 человек направлены в больницы.

Игры В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.

Политика Лавров: ситуация вокруг СВПД является неприемлемой Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая встречу с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, назвал ситуацию, которая сложилась вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, неприемлемой.

Общество Минтруд представил график праздничных дней на 2020 год Минтруд предложил на рассмотрение план переноса праздничных дней на 2020 год.

Финансы Минфин увеличит покупки иностранной валюты Минфин направит с середины мая по начало июня 300,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу.

ЖКХ Жителям взорванного дома начислили штрафы за неуплату ЖКУ Жильцы многоэтажки в Магнитогорске, где 31 декабря 2018 года произошел взрыв, получили квитанции на оплату коммунальных услуг.

Происшествия Выжившие при сходе лавины на Алтае рассказали о трагедии Две девушки, которые смогли выжить после схода лавины на Алтае, рассказали правоохранителям об инциденте.

Происшествия Рейс SSJ-100 отменили из-за заевшей педали Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», который должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву, задержали по техническим причинам.

Шоу-бизнес Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова По задумке телевизионщиков балерина эффектно выпорхнула из праздничного торта в конце программы.

Общество Швейцарские архитекторы уличили власти Киева в плагиате Швейцарские архитекторы из компании Leuppi&Schafroth Architekten утверждают, что власти Киева для строительстве моста между парками использовали их проект, за который им не заплатили.

Футбол «Атлетико» может пригласить на место Симеоне Консейсау По данным источника, если Симеоне согласится перейти в "Интер", то "Атлетико" пригласит Консейсау.

Политика Песков объяснил, почему Путин не поздравил Зеленского с Днем Победы Президент России Владимир Путин не направил избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому поздравление с Днем Победы, которое он традиционно направляет лидерам стран СНГ, потому что тот пока официально не вступил в должность.

Общество Беглов попросил Медведева поддержать проекты на 440 млрд руб В распоряжении «Ведомостей» оказалась копия письма врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова председателю правительства Дмитрию Медведеву: Беглов просит внести 17 инфраструктурных объектов Санкт-Петербурга стоимостью примерно 440 млрд руб. в федеральный комплексный план развития магистральной инфраструктуры.

Здоровье С середины лета новгородские клиники изменят график работы В региональном управлении информполитики региона сообщили, что с 15 июля в Новгородской области будет действовать новый режим работы поликлиник и больниц.

Происшествия Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе Макс Барских едва не погиб в ДТП в Лос-Анджелесе О случившемся артист рассказал посредством Instagram.

Происшествия Два фигуранта дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск Сегодня Самарский районный суд арестовал еще четверых фигурантов дела, среди них гендиректор "Нефтеперевалки" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, глава "Петронефть Актив" Владимир Жоголев и замглавы "Магистрали" Сергей Баландин.

Авто Назван полный список косяков Chevrolet Niva Chevrolet Niva разработана российскими инженерами АвтоВАЗа, а продажи модели стартовали еще в 2002 года.

Общество Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019 Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.

Технологии Хакеры похитили биткоины на сумму около $41 млн у криптобиржи Binance Согласно заявлению, взломщики провели "крупномасштабное нарушение данных", в результате которого похитили 7 тыс. биткоинов, что, как отмечает интернет-портал TechCrunch, эквивалентно $41 млн.

Гаджеты Представлена новая операционная система Android 10 Пока Android не получил название и его обозначают как Q, а только к финальному релизу станет известно, как будет называться десятая версия мобильной операционной системы.