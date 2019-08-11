Происшествия
Режиссер Васильев выписан из больницыBFM.ru 11:26
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве 27 июля режиссер Дмитрий Васильев, ранее госпитализированнный из ИВС, выписан из больницы. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщили в Следственном комитете РФ.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:24, Вашингтон
Происшествия
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Как отмечает городское управление Роспотребнадзора, радиационно-гигиенический мониторинг на территории Санкт-Петербурга осуществляется ведомством непрерывно "независимо от наличия рисков или угроз изменения радиационной обстановки, связанной с эксплуатацией источников ионизирующего излучения".
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Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
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В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
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Великобритания начнет использовать «поправку Магнитского» после Brexit.
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В Волгоградской области из областной психиатрической больницы №1 сбежали двое пациентов, находящихся там на принудительном лечении.
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Режиссер телеканала "Доктор" Дмитрий Васильев находится в реанимации больницы имени Ерамишанцева в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в справочной.
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Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
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