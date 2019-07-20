Политика

Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочериИзвестия вчера в 18:28

Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна. Во время интервью с режиссером Путин рассказал, что ранее украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери.
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери

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Путин оценил слова Стоуна о «грязных правилах игры» в мировой политике

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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

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Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

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Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Российская газетавчера в 16:11

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Комсомольская правдавчера в 15:32
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:27, Вашингтон
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Оливер Стоун
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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