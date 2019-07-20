Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочериИзвестия вчера в 18:28
Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна. Во время интервью с режиссером Путин рассказал, что ранее украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери.
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Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
Обновлено вчера в 13:24
Футбол
Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара»
Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.
Обновлено вчера в 20:17
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 15:09
Армия и оружие
Сирийские боевики атаковали город с российскими военными
В Сирии атакован город с российскими военными.
Обновлено вчера в 07:48
Политика
Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных
19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.
Обновлено вчера в 12:13
Музыка
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России
Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.
Обновлено вчера в 16:50
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
Врачи предупредили об опасности детокс-диет для здоровья
Медики считают, популярные в России детокс-диеты несут угрозу человеческому здоровью.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда
Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 07:27
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено 18 июля в 15:21
Футбол
Гильерме останется в «Локомотиве»
Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.
Обновлено вчера в 15:18
Энергетика
Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо
В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном
Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.
Обновлено 18 июля в 11:55
Политика
В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций
Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Космос
Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Наука
Эпидемия «банановой болезни» добралась до плантаций Латинской Америки
Эпидемия «банановой болезни» добралась до Южной Америки — это может привести к гибели банановых плантаций и к росту мировых цен на бананы.
Обновлено 18 июля в 06:10
Происшествия
В Новосибирске мусоровоз на зебре сбил двух девушек
Обновлено в 00:13