Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна. Во время интервью с режиссером Путин рассказал, что ранее украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери.

Футбол Марсело: «Считаю, что Неймар лучше Азара» Защитник «Реала» Марсело прокомментировал информацию о возможном переходе Неймара из «ПСЖ» в мадридский клуб.

Политика Украинская пиццерия вывесила наклейки с оскорблением русскоязычных 19 июля украинский новостной портал «Страна» опубликовал сообщение, что пиццерия New York Street Pizza в Черновцах разместила на входе изображения свиньи закрашенной в цвета российского флага.

Музыка Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в футболке сборной России Известный британский поп-музыкант Эд Ширан во время выступления на «Открытие Арене» исполнил одну из песен в футболке сборной России.

Армия и оружие F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном» Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.

Происшествия Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.

Происшествия В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1 Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

Политика Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.

Футбол Гильерме останется в «Локомотиве» Столичный «Локомотив» объявил, что на три года продлевает контракт с 33-летним голкипером Маринато Гильерме.

Энергетика Путин заявил об опасности ограничения цен на топливо В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

Политика Россия поддерживает усилия ЕС по стимулированию торговли с Ираном Россия заявила о своей готовности присоединиться к платежной системе ЕС, чтобы обойти санкции США против Ирана, но призвала Брюссель расширить механизм для покрытия экспорта нефти.

Политика В бундестаге объяснили опасность антироссийских санкций Антироссийские санкции являются бесполезными, а их сохранение вредит немецкому бизнесу и ведет к переориентации России на экономическое взаимодействие с Китаем.

Политика Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

Общество Названы наименее востребованные в России профессии Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.

Политика Российское посольство показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Энергетика Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2» Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.

Космос Рогозин поздравил главу НАСА с 50-летием высадки на Луну Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил главу НАСА Джима Брайденстайна с 50-летием высадки на Луну.

Футбол Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Политика Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.