Политика

Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочериИзвестия вчера в 18:28

Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна. Во время интервью с режиссером Путин рассказал, что ранее украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери.
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Путин и Стоун обсудили американскую культуру и трансгендеров

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РБКвчера в 17:27

Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

РИА Новостивчера в 16:02

Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

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Американский режиссер Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом своей дочери

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RT на русскомвчера в 16:20

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Газета.Ruвчера в 15:45
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон

22-летняя дочь Оливера Стоуна примет православие

Вести.UZ02:13
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
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