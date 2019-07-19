Политика
Режиссер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочериИзвестия вчера в 18:28
Президент России Владимир Путин может стать крестным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна. Во время интервью с режиссером Путин рассказал, что ранее украинский политик Виктор Медведчук попросил его принять участие в крещении дочери.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:01, Вашингтон
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Единоборства
Российскому боксеру Дадашеву провели трепанацию черепа после боя
Российскому боксеру Максиму Дадашеву, госпитализированному после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в США, сделана операция по поводу внутричерепной гематомы, долгосрочный прогноз восстановления спортсмена неизвестен, сообщает на своей странице в Twitter журналист ESPN Стив Ким.
Обновлено в 04:24
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
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Политика
Бориса Джонсона заподозрили в связях с бывшим руководством ЮКОСа
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
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Акция по случаю годовщины убийства Шеремета прошла в Киеве
Машина, в которой ехал Шеремет, утром 20 июля 2016 года была подорвана. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.
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Хет-трик Ибрагимовича принёс «Лос-Анджелес Гэлакси» победу в матче MLS
Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «Гэлакси» хет-трик оформил 37-летний шведский форвард Златан Ибрагимович.
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
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Происшествия
СМИ сообщили об аресте владельца завода по производству С-400
Владелец компании "ВИП-Стройинжиниринг" Сергей Дегтярев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в ходе строительства объектов "Нижегородского завода 70-летия Победы".
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Политика
Против России готовят новые санкции
Группа конгрессменов от двух ведущих партий Америки подготовила проект документа, который предусматривает введение новых санкций против России.
Обновлено вчера в 05:00
Политика
Путин поручил отменить штрафы с камер, размещенных с нарушениями
Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2020 года решить вопрос об отмене штрафов с камер, которые размещены с нарушениями.
Обновлено 18 июля в 13:47
Политика
Оскорбивший Путина ведущий «Рустави 2» сможет вернуться на работу
Телекомпания "Рустави 2" оказалась в центре скандала после высказываний телеведущего Габунии.
Обновлено в 03:07
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Во Франции задержано 200 фанатов после победы Алжира
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Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой
41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено вчера в 12:00
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено вчера в 03:54
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы со стороны России и Китая
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Глава отдела МВД Москвы уволилась после ареста коллеги из ФСБ
Руководитель "банковского" отдела Главного следственного управления МВД Москвы Полина Цыпина уволилась со службы.
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Сукомел утвержден главным тренером волейболисток московского «Динамо»
Александр Сукомел утвержден в должности главного тренера женского волейбольного клуба "Динамо", сообщил РИА Новости генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Двоих подмосковных следователей задержали за получение взятки
Петренко отметила, что факт получения взятки выявлен Главным следственным управлением СКР по Московской области и ФСБ России.
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Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
Около 150 человек эвакуированы из бургерной на территории ТЦ на юге Москвы из-за пожара
Эвакуация прошла из кафе-бургерной, расположенной на территории торгового центра на улице Ленинская Слобода в Москве из-за пожара, из здания вывели 150 человек.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР опубликовали приказ о прекращении огня
В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказ о полном прекращении огня.
Обновлено в 04:20
Футбол
«Тоттенхэм» предлагает 68 млн евро за экс-игрока «ПСЖ»
Напомним, что испанский клуб выкупил игрока у "ПСЖ" в апреле текущего года. Контракт Ло Чельсо с "Бетисом" рассчитан до 2023 года.
Обновлено в 02:37
Авто
Toyota Fortuner TRD готовится покорить рынок
Дебютировавший еще три года назад внедорожник Toyota Fortuner обзаведется «прокачанной» версией.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено вчера в 01:36