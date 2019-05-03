Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн герояГазета.Ru 02:33

Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
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Пугающий образ Соника из трейлера к фильму стал мемом. Режиссер принял критику и пообещал все исправить

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Режиссёр «Соника в кино» решил изменить внешность героя после критики

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Режиссер «Соника» после критики пообещал изменить дизайн персонажа

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Режиссер фильма про Соника решил изменить дизайн героя после жалоб фанатов

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Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

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Внешний вид ежа Соника в фильме изменят после жалоб фанатов

РЕН ТВ07:21

Режиссёр экранизации «Соника» пообещал изменить дизайн героя в фильме

Игромания.рувчера в 18:48
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Джефф Фаулер
Американский кинорежиссёр
American filmmaker and visual effects artist. He was nominated for the Academy Award for Best Animated Short Film as writer and director of the short animated film Gopher Broke. He will make his theatrical directorial debut with the upcoming Sonic the Hedgehog movie due in 2019.
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