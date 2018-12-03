Политика

Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ
РБК
07:10

В новый состав не попали журналист Леонид Парфенов, общественный деятель Ирина Хакамада и журналистка Елена Масюк, которые были членами СПЧ с ноября 2012 года. В ноябре о предложении Сокурову войти в состав СПЧ рассказали источники РБК.
РБК07:10
с чего всё началось
Об этом сообщается в указе руководителя страны, размещенном на сайте
 Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Вести.Ru07:11

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Александр Брод оценил новый состав Совета по правам человека

Газета.Ru09:13

Режиссер Сокуров и журналистка Винокурова вошли в обновленный СПЧ

РБК07:10

Путин утвердил новый состав СПЧ

Московский Комсомолец06:47

Федотов уверен в эффективности обновленного СПЧ

ТАСС07:40

Путин утвердил новый состав СПЧ. В него вошли политолог Шульман, журналистка Винокурова и режиссер Сокуров

Новая газета06:23

Федотов назвал сроки первого собрания нового состава СПЧ

РИА Новости07:06

Путин утвердил новый состав СПЧ

Интерфакс06:55
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Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Политика

Трамп надеется обсудить с Путиным сдерживание гонки вооружений

Дональд Трамп уверен, что в будущем сможет обсудить проблему сокращения вооружений с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.
Обновлено в 09:24
Политика

Порошенко внес в Раду проект о расторжении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект, подразумевающий прекращение действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией.
Обновлено в 09:17
Политика

Песков заявил об отсутствии в планах переговоров Путина и Порошенко

Телефонного разговора между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко после инцидента в Керченском проливе не было.
Обновлено в 08:39
Политика

Глава ХДС сочла чрезмерно радикальным отказ от «Северного потока — 2»

Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки "Северного потока-2" был бы слишком радикальной мерой.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 09:11
Политика

В Книге рекордов Гиннесса Севастополь назвали частью России

Обновлено в 09:17
Политика

Anonymous выложили новые документы по борьбе с российской пропагандой

Хакеры Anonymous опубликовали новые документы британского проекта Integrity Initiative, который занимается борьбой с дезинформацией и привлекает внимание к «угрозе» западным демократиям со стороны России.
Обновлено в 08:59
Политика

В России объявили «миграционную амнистию» для граждан Молдавии

Как сообщается на сайте ведомства, о «миграционной амнистии» для граждан Молдавии лидер этой страны Игорь Додон просил президента России Владимира Путина в ходе своего визита в Москву 31 октября.
Обновлено в 09:00
Политика

В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о переброске войск

Зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко о переброске войск к границе с Россией.
Обновлено в 08:04
Политика

Депутат рады Семенченко оказался среди задержанных с оружием в Тбилиси

Депутат Верховной рады, экс-командир карательного батальона «Донбасс» Семен Семенченко оказался среди граждан Украины, задержанных в Тбилиси по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия.
Обновлено в 08:03
Политика

Медведев назначил нового торгового представителя РФ в Германии

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Андрея Соболева торговым представителем России в Германии.
Обновлено в 09:24
Политика

Госдума рассмотрит обращение к миру по поводу действий Украины

Комитет Совета Федерации по международным делам подготовит проект обращения верхней палаты в зарубежные парламенты и международные парламентские организации в связи с провокациями Украины в адрес России.
Обновлено в 09:17
Политика

Глава МИ-6 заверил, что Британия не стремится дестабилизировать Россию

Глава британской службы внешней разведки МИ-6 Алекс Янгер во время речи в университете Сент-Эндрюс заявил, что Великобритания не стремится дестабилизировать Россию.
Обновлено в 09:21
Политика

Губернатор потребовал отстранить мэра Смоленска из-за «плохой работы»

Губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что внес в городской совет инициативу об отстранении мэра Смоленска Владимира Соваренко.
Обновлено в 08:59
Политика

Москалькова посетит СИЗО с арестованными украинскими моряками

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова посетит СИЗО, в которых содержатся украинские моряки.
Обновлено в 08:55
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