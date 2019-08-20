Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянииРЕН ТВ вчера в 19:58
Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.
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Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.
с чего всё началось
По предварительным данным, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.РЕН ТВвчера в 19:58
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Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Технологии
IEO недели. Стоит ли покупать токены Pledgecamp
Команда проекта Pledgecamp обещает революцию в сфере краудфандинга: с помощью блокчейна сделать более успешную площадку, чем Kickstarter.
Обновлено в 07:26
Футбол
У Ефремова диагностирован разрыв крестообразной связки колена
Как сообщила пресс-служба армейцев, медицинское обследование выявило у 24-летнего футболиста разрыв двух связок правого коленного сустава – медиальной и передней крестообразной.
Обновлено в 06:33
Политика
Во Франции прошли переговоры Путина и Макрона
Обновлено в 00:23
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Политика
Лукашенко назвал главное достижение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главным достижением республики является отсутствие олигархов, которые «рулят» страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и крышевать их.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео первого полёта беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны России опубликовало видео первого полёта военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».
Обновлено в 06:40
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Саранске мужчина пытался выкинуть из окна 5-месячного ребенка
О неадекватном поведении мужчины в полицию сообщили прохожие. Они увидели, что он свесил малыша за ноги из окна.
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку
Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.
Обновлено в 05:11
Политика
В Польше снесли более 420 советских памятников
За последние годы в Польше снесли 427 советских памятников, установленных вне мест захоронений. Из 561 монумента осталось только 134.
Обновлено в 01:11
Здоровье
В Москве отменили лишнюю медсправку для дошкольников
Отказаться от лишней бумажки помог электронный документооборот.
Обновлено в 07:15
Политика
Песков оценил ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с ввозом в страну сильнодействующих препаратов, например «Фризиума».
Обновлено в 07:32
Экономика
Недельные расходы россиян выросли на 3%
В прошлом году в аналогичное время недельные расходы вышли из глубокого провала, повысившись до уровня, который превзошел показатель минувшей недели текущего года на 2,1%. Относительно медианных значений 2012 года, когда были начаты наблюдения, недельные расходы в анализируемом периоде выросли на 49,6%.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
В МИДе назвали добровольной передачу данных с мониторинговых станций
Ранее еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали выходить на связь — это станции в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае.
Обновлено в 06:36
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Кино
Вышел первый трейлер «Под водой» с Кристен Стюарт
В Сети появился первый трейлер фильма-катастрофы режиссера Уильяма Юбэнка «Под водой» с Кристен Стюарт и Венсан Кассель в главных ролях.
Обновлено вчера в 12:36
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Наука
Сеть подземных ходов обнаружили на острове Итуруп
На острове Итуруп в Сахалинской области участники экспедиции «Восточный бастион – Курильская гряда» обнаружили сеть подземных ходов.
Обновлено в 06:43
Общество
В Гидрометцентре заявили, что волны тепла в Москве не будет
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что период жаркой погоды в Москве будет продолжаться не более трёх дней, поэтому не может считаться волной тепла.
Обновлено в 06:53
Наука
Утрата митохондрий не отразилась на сложности генома
Утрата столь консервативной органеллы поднимает вопрос о том, почему это произошло и как отразилось на жизни клетки.
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолёт экстренно сел в Люксембурге
Самолёт авиакомпании Air France, выполнявший рейс из Москвы в Париж, произвёл экстренную посадку в аэропорту Люксембурга.
Обновлено в 06:44
Наука
В Китае собираются продавать клонированных котов
Приступить к продажам фирма решила после успешного теста: клонированный кот по кличке Чеснок появился во второй половине июля, но его создатели сообщили о результатах лишь через некоторое время.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
Российская легкоатлетка Маргарита Плавунова скончалась во время пробежки в Тамбовской области.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Похитившие моряков в Камеруне пираты до сих пор не вышли на связь
Пираты, захватившие в плен моряков грузового судна Marmalaita у берегов Камеруна, до сих пор не вышли на связь.
Обновлено вчера в 07:54