Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянииРЕН ТВ вчера в 19:58

Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.
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Марк Варшавер
Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.
— Марк Варшавер, актёрRT на русском 01:47
с чего всё началось

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

По предварительным данным, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.
РЕН ТВвчера в 19:58

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Марк Захаров
Режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года.
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