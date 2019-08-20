По предварительным данным, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.

с чего всё началось

Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.

Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

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