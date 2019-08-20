Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимациюИзвестия вчера в 21:16

Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в больницу. Об этом 20 августа сообщает телеканал РЕН ТВ. По имеющейся информации, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких, и на данный момент он находится в реанимации.
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Марк Варшавер
Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.
— Марк Варшавер, актёрRT на русском 01:47
с чего всё началось

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.
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Марк Захаров
Режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года.
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