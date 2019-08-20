Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.

с чего всё началось

Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.

Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в больницу. Об этом 20 августа сообщает телеканал РЕН ТВ. По имеющейся информации, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких, и на данный момент он находится в реанимации.

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