Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимациюИзвестия вчера в 21:16
Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в больницу. Об этом 20 августа сообщает телеканал РЕН ТВ. По имеющейся информации, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких, и на данный момент он находится в реанимации.
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Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.
с чего всё началось
Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.РЕН ТВвчера в 19:58
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