Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимациюИзвестия вчера в 21:16
Режиссер и худрук театра «Ленком» Марк Захаров попал в больницу. Об этом 20 августа сообщает телеканал РЕН ТВ. По имеющейся информации, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких, и на данный момент он находится в реанимации.
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с чего всё началось
По предварительным данным, у 85-летнего режиссера диагностировали двустороннее воспаление легких. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.РЕН ТВвчера в 19:58
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