Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.

с чего всё началось

Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.

В Москве госпитализирован художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. У режиссера может быть воспаление легких. Директор театра Марк Варшавер заявил, что 85-летнего Захарова доставили в больницу из-за высокой температуры, которая держалась три дня.

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