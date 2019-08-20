Культура
Режиссер Марк Захаров госпитализирован в реанимациюРусская Планета 03:08
В Москве госпитализирован художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров. У режиссера может быть воспаление легких. Директор театра Марк Варшавер заявил, что 85-летнего Захарова доставили в больницу из-за высокой температуры, которая держалась три дня.
Читать в источнике
Оценить36
Ничего страшного нет, есть подозрение на воспаление лёгких, но это может подтвердить только клинический анализ, который сейчас будет сделан.
с чего всё началось
Режиссер и худрук театра "Ленком" Марк Захаров доставлен в одну из столичных клиник. Как стало известно РЕН ТВ, он находится в реанимации.РЕН ТВвчера в 19:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:23, Ашберн
Происшествия
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова «в связи с утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Тамбовской области легкоатлетка умерла во время пробежки
В Тамбовской области умерла 25-летняя спортсменка Маргарита Плавунова.
Обновлено в 04:53
Экономика
Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике
Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, "Роснефть" требует льготы для проекта с "Нефтегазхолдингом" в Арктике "Восток Ойл", при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути.
Обновлено в 02:58
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Происшествия
На Кубани два украинских моряка умерли от отравления метиловым спиртом
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне "Магус" под флагом Панамы, во вторник умерли от отравления метиловым спиртом в районе порта Тамани, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Росморречфлота.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Джигарханяна выписали из больницы
Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы. На прошлой неделе он был госпитализирован для проведения обследования.
Обновлено в 05:05
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Рябков прокомментировал ситуацию с мониторинговыми станциями в России
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что передача данных с российских станций, входящих в международную систему мониторинга ядерных испытаний, является добровольной.
Обновлено в 05:26
Политика
Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе
Пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген заявил, что организация полностью поддерживает заявления президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эмманюэля Макрона о переговорах в "нормандском формате" для урегулирования кризиса на Украине.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено вчера в 06:19
Наука
На Итурупе нашли сеть подземных ходов времен Второй мировой войны
Участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда" нашли на острове Итуруп сеть подземных ходов, которые были прорыты, предположительно, в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
Летевший из Москвы в Париж самолет подал сигнал ЧП
Самолет авиакомпании Air France, следовавший из Москвы в Париж, подал сигнал о чрезвычайном происшествии на борту.
Обновлено в 05:59
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Технологии
Рогозин похвалил Илона Маска за вызов «Роскосмосу»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что появление компании SpaceX Илона Маска заставило госкорпорацию начать разработку новых ракет.
Обновлено в 06:11
Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
В Росстате рассказали, какие заболевания являются самыми распространенными среди российской молодежи.
Обновлено в 03:34
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Удмуртии избежавший смертной казни мужчина изнасиловал ребенка
В Удмуртии мужчина, приговоренный к смертной казни за тяжкие преступления, но позже помилованный, изнасиловал маленькую девочку.
Обновлено в 05:57
Космос
Хокинг прав: наследие прошлой Вселенной передается будущей в виде светящихся точек
Хотя по другой теории, которую называют эффектом радиации Хокинга, излучение от одной Вселенной может передаваться другой.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Братьям Магомедовым ужесточили обвинение
Следствие предъявило обвинение совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову в окончательной редакции: им добавили еще два эпизода мошенничества и увеличили сумму причиненного ущерба до 11 млрд руб. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:34
Гаджеты
Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor оценен в $4000
Обновлено вчера в 16:08
Армия и оружие
Украина и Турция разрабатывают ударный беспилотник нового поколения
Первым совместным проектом госкомпании "Укрспецэкспорт" и турецкой компании Baykar Defence станет ударный беспилотный летальный аппарат нового поколения "Акинджи", сообщила во вторник пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Руку подростка из Петербурга засосало в трубу бассейна в Турции
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день
5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Президент Финляндии захотел обсудить с Путиным протесты в Москве
Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным массовые протесты в Москве.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Смолов остался в восторге от нового клипа Бузовой
Футболист "Локомотива" и сборной России Федор Смолов прокомментировал новый клип Ольги Бузовой.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Суд оставил в СИЗО экс-замглавы Росгеологии Горринга
Мосгорсуд отклонил жалобу на продление ареста бывшего первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 06:00
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено вчера в 14:11