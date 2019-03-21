Культура
Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в СШАРамблер 05:33
Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США. Последние годы, как отмечал сам режиссер, в России у него не было возможности для самореализации, теперь все свои надежды он связывает с Америкой, сообщает «МК». Сюда он переехал со своей супругой — актрисой Людмилой Самохваловой.
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Потом практически все позвонили и, извиняясь, сказали, что про Мамина не велено ничего писать и говорить, не рекомендовано куда-либо приглашать. За последние годы были закрыты все мои программы и кинематографические проекты.
— Юрий Мамин, театральный режиссёрСуть событий 06:46
с чего всё началось
Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.Росбалт21 марта в 09:05
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Известный российский кинорежиссер Юрий Мамин сообщил, что вынужден эмигрировать в США
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