Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в СШАРамблер 05:33

Из России в США на прошлой неделе вместе с супругой актрисой Людмилой Самохваловой уехал известный кинорежиссер, автор культовых фильмов «Праздник Нептуна», «Фонтан» и «Окно в Париж» Юрий Мамин.

с чего всё началось

Потом практически все позвонили и, извиняясь, сказали, что про Мамина не велено ничего писать и говорить, не рекомендовано куда-либо приглашать. За последние годы были закрыты все мои программы и кинематографические проекты.

Российский режиссер Юрий Мамин перебрался США. Последние годы, как отмечал сам режиссер, в России у него не было возможности для самореализации, теперь все свои надежды он связывает с Америкой, сообщает «МК». Сюда он переехал со своей супругой — актрисой Людмилой Самохваловой.

Режиссер Мамин покинул Россию и уехал в США

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