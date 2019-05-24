Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»Коммерсантъ вчера в 16:57

Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру. Награда была присуждена жюри за фильм «Дылда». Ранее режиссер уже участвовал в Каннском кинофестивале.

Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»

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