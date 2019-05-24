Кино
Режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах за фильм «Дылда»Коммерсантъ вчера в 16:57
Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз конкурса авторского кино «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру. Награда была присуждена жюри за фильм «Дылда». Ранее режиссер уже участвовал в Каннском кинофестивале.
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Космос
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НАТО примет новую военную стратегию из-за "ядерной угрозы" со стороны России.
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Обновлено вчера в 05:37
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Политика
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Обновлено в 02:52
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу
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Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
СКР начал проверку после повреждения SSJ100 тросом во время полета
Следователи организовали доследственную проверку после инцидента с тросом заземления на борту пассажирского самолета, который выполнял рейс Москва — Ижевск.
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Политика
Украина признала зависимость от торговли с Россией
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Политика
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
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Наука
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Происшествия
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Землетрясение магнитудой 4,5 было зафиксировано в Дагестане в пятницу, 24 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
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Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
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