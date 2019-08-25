Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве. Арендованный в каршеринге автомобиль 42-летнего мужчины влетел в КамАЗ на одной из улиц столицы. По данным РЕН ТВ, от полученных травм режиссер скончался до приезда скорой.

с чего всё началось

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, авария произошла на юго-востоке Москвы.

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

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