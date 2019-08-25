Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. Авария произошла на юго-востоке мегаполиса.

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь Хомский

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