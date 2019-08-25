Происшествия

В Москве в ДТП погиб режиссер и актер Игорь ХомскийИзвестия 06:59

Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка ГИБДД. Авария произошла на юго-востоке мегаполиса.
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Опубликовано видео с места гибели режиссера Игоря Хомского

Москва 2410:45

В Москве в результате ДТП погиб актер и режиссер Игорь Хомский

Эхо Москвы09:32

Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

ТАСС06:38

В Москве в ДТП погиб режиссер «Закона каменных джунглей» Игорь Хомский

Дождь07:10

Режиссёр Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве

Говорит Москва07:05

Опубликовано видео с места гибели Игоря Хомского

РИА Новости08:12

Раскрыты обстоятельства ДТП, в котором погиб режиссер Игорь Хомский

РЕН ТВ06:56
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