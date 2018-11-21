Ералаш Телепередача (0+)

«Мальчишки и девчонки... А также их родители... Веселые истории увидеть не хотите ли...» Детский юмористический киножурнал «Ералаш» состоит из историй, которые случаются с ребятами в школе и дома, во дворах и на улице.