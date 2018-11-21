Культура
Режиссер «Ералаша» объяснил, почему его не пустили в Грузию
Режиссер «Ералаша» объяснил, почему его не пустили в ГрузиюРоссийская газета13:58
Вместе с режиссером "Ералаша" в Грузию не пропустили продюсера Владимира Пирожка и режиссера Александра Шеина. Они направлялись в Тбилиси на открытие фестиваля "Свидание с Россией".
Российская газета13:58
с чего всё началось
По информации грузинского телеканала "Рустави 2", среди российских граждан, высланных из Тбилиси, оказался создатель и художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, а также продюсер Владимир Пирожок и режиссер Александр Шеин.Интерфакс07:28
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