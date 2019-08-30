Политика
ВедомостиРежиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.
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Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру вчера в 12:31
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Политологи – об отказе Бортко участвовать в выборах губернатора Петербурга: «Режиссер поставил драму»
КП - Санкт-Петербургвчера в 15:40
«Кандидатура Бортко обнажила кризис партий»: Александр Малькевич прокомментировал дебаты
Петербургский дневниквчера в 15:14
Кандидаты на пост губернатора Петербурга прокомментировали решение Бортко сняться с выборов
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 14:12
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Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью
Свободная Пресса вчера в 15:12
Происшествия
В Харьковской области от взрыва погиб украинский пограничник
На Украине в результате взрыва погиб пограничник, сообщает Государственная пограничная служба.
РИА Новости вчера в 22:56
Политика
Трамп намерен посетить Германию по приглашению Меркель
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что намерен посетить ФРГ по приглашению немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Газета.Ru вчера в 19:08
Политика
Генпрокурор Украины сообщил о начале обмена пленными с Россией
Новый украинский генпрокурор Руслан Рябошапка проинформировал о начале обмена пленными с российской стороной.
Газета.Ru 29 августа в 20:16
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 20:10
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Армия и оружие
Сирийские врачи начнут проводить операции по трансплантации легких
Известия вчера в 23:09
Происшествия
Пострадавшую в турецком аквапарке россиянку доставили в Москву
Газета.Ru вчера в 06:06
Общество
Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами
Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.
Газета.Ru вчера в 05:14
Политика
Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ
РИА Новости вчера в 21:34
Политика
Пушков прокомментировал обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины Вадима Пристайко за полгода решить кризис в Донбассе.
Российская газета вчера в 23:39
Футбол
Роман Широков: «А что такого сделал Шюррле? „Туну“ забил? Там и я неплохо сыграю»
Яркое интервью экс-футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова, который снова за словом в карман не полез.
Спорт-Экспресс вчера в 17:05
Шоу-бизнес
«Делает мне назло»: тайный муж Мироновой о ее беременности
По словам бывшего гражданского мужа Марии Мироновой, врача-онколога Дмитрия Барановского, актриса могла забеременеть ему назло, чтобы доказать, что счастлива после их расставания.
Рамблер вчера в 13:21
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 28 августа в 14:17
Экономика
ВЭБ.РФ продаст долг «Аммония» за $900 млн
Госкорпорация ВЭБ.РФ договорилась о продаже прав требования по кредиту на строительство завода минеральных удобрений «Аммоний» профильному инвестору — компании КАО «Азот» (дочерняя структура «СДС Азот» бизнесмена Романа Троценко), стоимость сделки — $900 млн.
РБК вчера в 05:32
Общество
Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени
Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
Вести.Ru вчера в 23:55
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Общество
Чего следует опасаться некоторым знакам Зодиака в сентябре
В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
Московский Комсомолец 29 августа в 12:57
Политика
Владимир Путин дважды купил мороженое у одной продавщицы
В этом году президент РФ, кстати, угостил мороженым своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана.
Чистовик 28 августа в 13:00
Политика
Борис Джонсон признался, что в юности мечтал стать рок-звездой
Глава британского правительства Борис Джонсон 30 августа провел встречу с молодыми журналистами, рассказав им о своих собственных юношеских мечтах.
Инфо24 вчера в 14:15
Гаджеты
Раскрыта дата старта предзаказа на новые iPhone 11 и 11 Pro
Стала известна дата старта предзаказа на новые смартфоны iPhone 11 и 11 Pro производства компании Apple.
Актуальные Новости вчера в 13:27
Политика
Госдеп назначил Палмера спецпредставителем США по Западным Балканам
Спецпредставителем США по Западным Балканам стал зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
Life.ru вчера в 17:37
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Космос
В первый день сентября 2019 года на Земле ожидается магнитная буря
Первая осенняя магнитная буря ожидается прямо первого сентября.
СитиТрафик вчера в 00:49
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Происшествия
На МКАД произошло ДТП, пострадавших эвакуировали вертолетом
Для эвакуации пострадавших была привлечен вертолет, сообщает ТАСС. ДТП произошло на 18 километре МКАД.
Вести.Ru вчера в 18:52
Происшествия
На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»
Утром в субботу оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступило сообщение, что на самолете авиакомпании "Сибирь" Аэробус А-320, следовавшем по маршруту Владивосток - Южно-Сахалинск, рейс 5604, имеются технические неисправности.
ТАСС вчера в 22:58