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Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

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