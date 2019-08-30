Политика

ВедомостиВедомостиРежиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.
Читать в источнике
Комментировать338
Александр Беглов
Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру 12:31

Подробнее о событии

Политологи – об отказе Бортко участвовать в выборах губернатора Петербурга: «Режиссер поставил драму»

КП - Санкт-Петербург15:40

Беглов о снятии Бортко с губернаторских выборов: стрессоустойчивость подвела

78.ru11:58

Эксперты: отказ Бортко от выборов главы Петербурга говорит о непродуманности кампании

ТАСС14:52

Бортко не доиграл партию. За игровым столом остались трое

Фонтанка.Ру15:45

Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга

РИА Новости11:54

Кандидаты на пост губернатора Петербурга прокомментировали решение Бортко сняться с выборов

Телеканал Санкт-Петербург14:12

«Кандидатура Бортко обнажила кризис партий»: Александр Малькевич прокомментировал дебаты

Петербургский дневник15:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Политика

Трамп распорядился пересмотреть сумму военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь в Украине, которая в 2019 финансовом году, согласно военному бюджету США, составляет 250 миллионов долларов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник из администрации президента США.
Профиль вчера в 00:25
Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето

"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес

Валентина Ананьина перенесла инфаркт в 26 лет

Актуальные Новости 09:46
Происшествия

В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик

РИА Новости 22:15
Политика

В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам

Россия перестала платить взносы за членство в Совете Европы в 2017 году, после чего в организации начался финансовый кризис, передаёт РИА Новости.
Аргументы недели вчера в 12:34
Армия и оружие

Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк

Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ТАСС 10:04
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Кино

Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети

Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Армия и оружие

Сирийские врачи будут проводить операции по трансплантации легких

В будущем врачи хотят развивать хирургическое отделение и отделения стволовых клеток. Больница "Аль-Муасат" в Дамаске основана в 1958 году.
РЕН ТВ 22:09
Авто

УАЗ начал прием заказов на УАЗ Патриот с АКПП

Российские дилеры УАЗ начали приём предзаказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Тарантас Ньюс 06:48
Общество

Максакову могут лишить квартиры за 100 млн рублей

Экс-депутат Госдумы и вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова может лишиться своей элитной квартиры за 100 миллионов рублей, сообщает "МК".
РЕН ТВ 14:34
Культура

Умер известный петербургский художник Сергей Ковальский

Мойка78 19:58
Происшествия

Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области

Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
Происшествия

Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина

Газета.Ru 11:15
Общество

Финляндия ограничит ввоз ягод из России

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Политика

На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124

Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Футбол

Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда 13:03
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье

Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Здоровье

В Китае на свет появился ребенок с 31 пальцем

В китайском городе Нинбо на свет появился необычный ребенок с 31 пальцем.
OAnews 03:09
Экономика

Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения

Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Политика

Трамп уволил помощницу после слов о его полной дочери, пишут СМИ

РИА Новости 21:34
Общество

Трамп ввел чрезвычайное положение во Флориде из-за урагана «Дориан»

Известия 12:40
Экономика

На смартфоны для российских чиновников не нашли денег

Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Происшествия

Отсидевшего 36 лет за кражу $50 американца освободили из тюрьмы

Житель Алабамы Элвин Кеннард, который провел в тюрьме почти 36 лет за кражу $50,75 при ограблении пекарни, вышел на свободу 30 августа, сообщает NBC News.
Интерфакс 19:22
Гаджеты

В России выпустили мобильную PUBG для слабых смартфонов

Приложение уже доступно для загрузки в российской версии Google Play.
Ferra 10:47
Политика

Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы

Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Кино

Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере

Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
Политическая Экспертиза 19:56
Космос

Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети

Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Футбол

В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио

Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Политика

Болтон рассказал об итогах встречи с Лукашенко

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о результатах встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
ФАН вчера в 12:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Бортко
Российский политик
Российский политический деятель, режиссёр театра и кино, сценарист, продюсер. С 1988 по 1990 год Председатель правления Ленинградского отделения Союза кинематографистов СССР. Лауреат Государственной премии РСФСР за телефильм «Собачье сердце». Депутат Государственной Думы шестого и седьмого созывов от КПРФ, заместитель и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное