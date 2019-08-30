Политика
ВедомостиРежиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Во время очередных дебатов в пятницу он сообщил, что снимает свою кандидатуру. «Завтра я приношу в избирком заявление о снятии с выборов», – сказал Бортко.
Читать в источнике
Оценить250
Некоторых стрессоустойчивость подвела. И это жаль. Мы потеряли бойца.
— Александр Беглов, российский политикФонтанка.Ру 12:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Кандидаты на пост губернатора Петербурга прокомментировали решение Бортко сняться с выборов
Телеканал Санкт-Петербург14:12
«Кандидатура Бортко обнажила кризис партий»: Александр Малькевич прокомментировал дебаты
Петербургский дневник15:14
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:40, Вашингтон
Политика
Трамп распорядился пересмотреть сумму военной помощи Украине
Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь в Украине, которая в 2019 финансовом году, согласно военному бюджету США, составляет 250 миллионов долларов, сообщает издание Politico со ссылкой на источник из администрации президента США.
Профиль вчера в 00:25
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес
Валентина Ананьина перенесла инфаркт в 26 лет
Актуальные Новости 09:46
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший годовалый мальчик
РИА Новости 22:15
Политика
В Совете Европы прокомментировали решение РФ оплатить долг по взносам
Россия перестала платить взносы за членство в Совете Европы в 2017 году, после чего в организации начался финансовый кризис, передаёт РИА Новости.
Аргументы недели вчера в 12:34
Армия и оружие
Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ТАСС 10:04
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Кино
Второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» появился в Сети
Американская компания Paramount Pictures опубликовала в Сети новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы».
iReactor 07:02
Армия и оружие
Сирийские врачи будут проводить операции по трансплантации легких
В будущем врачи хотят развивать хирургическое отделение и отделения стволовых клеток. Больница "Аль-Муасат" в Дамаске основана в 1958 году.
РЕН ТВ 22:09
Авто
УАЗ начал прием заказов на УАЗ Патриот с АКПП
Российские дилеры УАЗ начали приём предзаказов на флагманский внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Тарантас Ньюс 06:48
Общество
Максакову могут лишить квартиры за 100 млн рублей
Экс-депутат Госдумы и вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова может лишиться своей элитной квартиры за 100 миллионов рублей, сообщает "МК".
РЕН ТВ 14:34
Происшествия
Украинский пограничник погиб от взрыва в Харьковской области
Украинский пограничник погиб в результате взрыва в Харьковской области.
РБК 21:53
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина
Газета.Ru 11:15
Общество
Финляндия ограничит ввоз ягод из России
Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета 12:49
Футбол
Финал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
В последний раз финал Лиги чемпионов проходил в РФ в 2008 году. Тогда в «Лужниках» встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
ТК Звезда 13:03
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Здоровье
В Китае на свет появился ребенок с 31 пальцем
В китайском городе Нинбо на свет появился необычный ребенок с 31 пальцем.
OAnews 03:09
Экономика
Силуанов предложил не штрафовать бизнес за первые нарушения
Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил проверяющим органам отказаться от штрафов для бизнеса за нарушения, которые он совершает впервые, и ограничиваться предупреждениями, при условии, что предприниматель быстро их устранит.
РИА Новости 08:52
Экономика
На смартфоны для российских чиновников не нашли денег
Министерство финансов России отказалось выделить деньги на покупку смартфонов на операционной системе «Аврора» для чиновников.
Lenta.ru 05:23
Происшествия
Отсидевшего 36 лет за кражу $50 американца освободили из тюрьмы
Житель Алабамы Элвин Кеннард, который провел в тюрьме почти 36 лет за кражу $50,75 при ограблении пекарни, вышел на свободу 30 августа, сообщает NBC News.
Интерфакс 19:22
Гаджеты
В России выпустили мобильную PUBG для слабых смартфонов
Приложение уже доступно для загрузки в российской версии Google Play.
Ferra 10:47
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Кино
Брэд Питт рассказал о самой сложной роли в своей кинокарьере
Голливудский актер Брэд Питт заявил, что самой сложной ролью за всю его карьеру оказался астронавт МакБрайд из ленты «К звездам».
Политическая Экспертиза 19:56
Космос
Видео с роботом «Федором» на МКС появилось в Сети
Опубликовано видео с роботом "Федором" на Международной космической станции (МКС), сообщает Vesti.ru.
Газета.Ru 16:08
Футбол
В «Зенит» переходит защитник «Порту» Осорио
Осорио перешел в «Порту» летом 2018 года из «Тонделы» за 2 млн евро. Минувший сезон он провел на правах аренды в «Витории Гимараэш».
Sports.ru 11:20
Политика
Болтон рассказал об итогах встречи с Лукашенко
Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон рассказал о результатах встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
ФАН вчера в 12:49