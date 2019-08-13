Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг КрымаРИА Новости 11:26
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации. В Киеве планируют таким образом помешать иностранным судам, а также части российских, заходить в порты полуострова.
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с чего всё началось
«Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности России в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова», — говорится в заявлении.RT на русском13:06
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:55, Вашингтон
Политика
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Экономика
Сбербанк ввёл услугу по получению наличных через СМС для всех клиентов
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Православные христиане Кубани отметят Медовый Спас
Верующие Кубани готовятся к Успенскому посту. Он длится две недели и посвящен Богородице, успение которой отмечают 28 августа.
Обновлено в 13:03
Политика
Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна
Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.
Обновлено в 12:07
Политика
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Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
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На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
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Несмотря на поздний срок, девушка не отказывается даже от экстремальных развлечений. К примеру, на днях она прокатилась на водном мотоцикле.
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Спорт
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Обновлено в 06:01
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В Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавший
Обновлено в 06:11
Общество
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Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Политика
Зеленский отстранил Безсмертного от поста
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Обновлено в 08:59
Общество
Духи для Клеопатры: историки воссоздали парфюм Древнего Египта
Ученые из Гавайского университета воссоздали парфюмерное средство, которым пользовались в Древнем Египте две тысячи лет назад.
Обновлено в 07:30
Политика
США ввели санкции против Калужского радиотехнического института
США добавили в санкционные списки Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), поскольку он является филиалом находящегося под санкциями концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), говорится в документе, опубликованном в предварительном режиме на сайте Федерального реестра США.
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Происшествия
Теплоход «Святая Русь» загорелся в Нижегородской области
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Обновлено в 07:02
Происшествия
Глава СПЧ попросил Чайку проверить уголовное дело о массовых беспорядках
Председатель Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов отправил письмо генеральному прокурору Юрию Чайке, в котором попросил проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о массовых беспорядках на акции 27 июля в Москве.
Обновлено в 09:36
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И дождь, и ветер, и град, и гроза…
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Обновлено в 08:39
Экономика
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Строительство новой скоростной объездной магистрали по направлению к российско-грузинской границе начнется до конца 2019 года, оно станет проектом исторической важности, заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.
Обновлено в 09:10
Происшествия
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Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Йеменские мятежники заявили об атаке аэропорта в Саудовской Аравии
Йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявили, что направили начиненные взрывчаткой беспилотники для атаки на крупнейший аэропорт на юго-западе Саудовской Аравии в городе Абхе, возглавляемая Эр-Риядом коалиция пока не подтвердила информацию.
Обновлено в 05:33