с чего всё началось

Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации. В Киеве планируют таким образом помешать иностранным судам, а также части российских, заходить в порты полуострова.

На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма

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