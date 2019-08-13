с чего всё началось

Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу госучреждения. Как отмечается, цель такого решения - перекрыть заход в порты Крыма иностранных и частично российских судов.

Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине

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