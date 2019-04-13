Происшествия
Режим контртеррористической операции в Тюмени снятИнтерфакс 00:49
В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). Режим КТО отменен в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная и Федерации.
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Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Обновлено 11 апреля в 07:51
Армия и оружие
В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Спорт
Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»
Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Политика
Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено 11 апреля в 04:38
Экономика
Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян
Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.
Обновлено вчера в 05:33
Общество
Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Авто
Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля
У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.
Обновлено в 01:10
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета
В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Происшествия
В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Финансы
Квартальная прибыль Wells Fargo выросла на 16%
Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций банка, увеличилась до $5,51 миллиарда, или $1,20 на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, с $4,73 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца
Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Авто
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды.
Обновлено вчера в 09:18
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Омич получил штраф за ролик с Первого канала
Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 01:00
Происшествия
СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США
Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Авто
Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana
Обновлено 11 апреля в 15:00
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019».
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля
Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00