Происшествия

Режим контртеррористической операции в Тюмени снятИнтерфакс 00:49

В Тюмени утром в субботу отменен режим контртеррористической операции(КТО), введенный накануне вечером, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). Режим КТО отменен в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная и Федерации.
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Режим контртеррористической операции в Тюмени снят

Интерфакс00:49

В депздраве рассказали о состоянии тюменцев, оказавшихся в зоне КТО

URA.Ru02:38

Контртеррористическая операция успешно завершена в Тюмени

Тюменская линиявчера в 22:54

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

РИА Новости02:23

В Тюмени отменили режим контртеррористической операции

ТАСС01:21

В Тюмени закончилась контртеррористическая операция

Сайт Тюмени 72.ru00:42

Участникам ночной спецоперации в Тюмени скорая не понадобилась

NashGorod.ru01:21
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Спорт

Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

Обновлено 11 апреля в 07:51
Армия и оружие

В армии Украины появится новая медаль «За ранение»

В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Спорт

Алина Загитова: «Собака была стимулом для победы на Олимпиаде»

Российская фигуристка Алина Загитова заявила, что просила своих родителей купить ей собаку в случае удачного выступления на Олимпиаде-2018.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Космос

Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере

Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Политика

Лукашенко сделал заявление о России: «Обнаглели»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск всегда старается сделать для Москвы только "добро", а в ответ получает только "зло".
Обновлено 11 апреля в 04:38
Экономика

Почти все финансовые активы в РФ заполучили 3 процента богатых россиян

Выяснилось, что 3 процентам самых богатых россиян принадлежат почти 90% всех финансовых активов, ценных бумаг, срочных вкладов и наличных сбережений.
Обновлено вчера в 05:33
Общество

Снимок россиянки признали лучшим за 2018 год

Обновлено вчера в 07:13
Политика

Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля

У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.
Обновлено в 01:10
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из приземлившегося пассажирского самолета

В США 25-летний мужчина выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Финикса.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено 11 апреля в 13:00
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено вчера в 21:21
Финансы

Квартальная прибыль Wells Fargo выросла на 16%

Чистая прибыль, причитающаяся держателям обыкновенных акций банка, увеличилась до $5,51 миллиарда, или $1,20 на акцию, в первом квартале, завершившемся 31 марта, с $4,73 миллиарда, или 96 центов на акцию, годом ранее.
Обновлено вчера в 08:32
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия

Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца

Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.
Обновлено вчера в 23:22
Авто

Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды

Двигатель Mitsubishi L200 SuperUte выдает 344 лошадиные силы и 677 Нм момента. С места до «сотни» пикап разгоняется за 3,5 секунды.
Обновлено вчера в 09:18
Хоккей

ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ

Обновлено вчера в 18:35
Общество

Омич получил штраф за ролик с Первого канала

Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».
Обновлено в 01:00
Происшествия

СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США

Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.
Обновлено в 00:58
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено 11 апреля в 15:00
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Корабли Черноморского флота выходили из пункта базирования в Чёрное море для усиления группировки кораблей флота на фоне учений НАТО «Морской щит — 2019».
Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к новому саммиту с Трампом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что он готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:14
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сменила стиль, чтобы соответствовать статусу жены короля

Инсайдеры утверждают, что перемены в стиле герцогини связаны со скорой коронацией принца Уильяма.
Обновлено вчера в 21:00
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