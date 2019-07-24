с чего всё началось

В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент действовать скоординированно и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации.

Власти Амурской области приняли решение ввести режим ЧС на территории региона в связи со стихийным бедствием. Как сообщается на сайте правительства Приамурья, накануне губернатор Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Происшествия Ребенок утонул в реке на Урале во время экскурсии Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области, возбуждено уголовное дело.

Политика Лавров начал выступление на БРИКС с третьей попытки из-за техпроблем Глава МИД РФ Сергей Лавров пять минут не мог начать выступление на совете министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро из технических проблем с устройствами синхронного перевода, тем не менее, он поблагодарил принимающую сторону за прекрасную организацию мероприятия.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала в порту Измаил в Одесской области российский танкер Neyma "за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе", сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествия В Астраханской области задержали бывшего главу правительства Бывший председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и министр финансов региона Виталий Шведов задержаны в рамках расследования уголовного дела.

Авто Названы причины отказаться от покупки авто старше 10 лет Эксперты назвали причины, согласно которым лучше отказаться от приобретения автомобиля старше 10 лет.

Политика Опрос: большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией Большинство жителей Германии выступают за сближение с Россией. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel.

Экономика «Газпром» продал почти 3% акций одному покупателю Заявка была поставлена на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего" Пакет акций "Газпрома" в 2,93% продан в рамках одной заявки, пишет ТАСС со ссылкой на зампредседателя правления холдинга Фамиля Садыгова.

Общество Рособрнадзор определил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Рособрнадзор издал приказ о минимальном количестве баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ), необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и поступления в высшие учебные заведения.

Происшествия В США нашли мужское тело с пришитой женской головой В центре сотрудники ФБР нашли головы, руки и ноги в ведрах, холодильник с мужскими половыми органами, голову женщины, пришитую к мужскому торсу, висящему на стене «как Франкенштейн», а также сваленные друг на друга части тел без опознавательных ярлыков.

Общество Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество В появлении геев епископ обвинил беременных женщин Интересную версию появления геев выдвинул епископ, который встречался с учениками начальных классов одной из школ на Кипре.

Политика Суд разрешил Трампу взять $2,5 млрд у Пентагона на строительство стены Верховный суд США разрешил Дональду Трампу взять $2,5 млрд из бюджета Пентагона на строительство нескольких секций стены на границе с Мексикой, пишет CNBC.

Армия и оружие Российские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету С полигона Капустин Яр в Астраханской области был осуществлен пуск межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».

Транспорт В московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов По информации на 07.51 мск субботы, во "Внуково - шесть рейсов задержано, в Домодедово - 22 рейса задержано, 13 отменено, в Шереметьево - 13 рейсов задержано".

Культура Юлия Меньшова рассказала о причине своего ухода с телевидения Российская актриса и телеведущая Юлия Меньшова пояснила, почему она ушла с телевидения на пике своей популярности.

Интернет Вскоре у WhatsApp появятся новые функции Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют несколько обновлений для следующей версии приложения.

Происшествия В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет Легкомоторный самолет "Бекас" упал в Черновицкой области Украины, пострадали пилот и пассажир, сообщила в субботу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.