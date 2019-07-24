Общество
Режим ЧС ввели в Приамурье из-за наводненийVSE42 Новости вчера в 01:52
Власти Амурской области приняли решение ввести режим ЧС на территории региона в связи со стихийным бедствием. Как сообщается на сайте правительства Приамурья, накануне губернатор Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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В регионе сейчас очень непростая ситуация, связанная с прохождением паводков. Тем не менее, мы держим ее под контролем. У нас вполне достаточно сил и средств. Главное в этот момент действовать скоординированно и без паники, своевременно информируя граждан о складывающейся ситуации.
— Василий Орлов, российский политикИнтерфакс - Россия 25 июля в 04:42
с чего всё началось
Решение ввести на всей территории Приамурья режим чрезвычайной ситуации приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС в правительстве области, сообщили в пресс-службе правительства региона.Российская газета25 июля в 21:46
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