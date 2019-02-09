Общество

Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведейРБК 08:46

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра правительства Архангельской области.
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с чего всё началось
"Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения", — отмечается в заявлении
 пресс-центра правительства Архангельской области.
РИА Новости07:36

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На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

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