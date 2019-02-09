Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведейРБК 08:46

с чего всё началось

Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра правительства Архангельской области.

Гаджеты Apple передумала повышать цены на новые iPhone Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.

Происшествия В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.

Происшествия Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек.

Происшествия В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.

Авто Новый Renault Duster станет пикапом Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Авто Обновленный кроссовер Renault Captur представят летом Европейская версия Renault Captur будет представлена летом этого года, а продажи начнутся к концу года.

Армия и оружие Швеция заявила о создании истребителя-«убийцы» российских Су Командующий ВВС Швеции Матс Хельгессон заявил о способности истребителя Saab Gripen E победить российские самолеты серии Су в воздушном бою, пишет Business Insider.

Происшествия Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве Матч между командами игроков 2008 года рождения проходил в Москве. В какой-то момент возникла ссора между двумя отцами юных хоккеистов.

Общество В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледи 9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей.

Армия и оружие «Летающий радар» А-100 совершил первый полет "Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны России.

Происшествия В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.

Авто У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.

Политика Зеленского обвинили в употреблении наркотиков Во Львове группа протестующих обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в употреблении наркотиков.

Авто Эксперты назвали ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки Для любителей ездить на охоту либо рыбалку специалисты рекомендуют использовать внедорожник с полным приводом.

Происшествия СКР проверит расследовавших дело о перестрелке в «Москва-Сити» Перестрелка на территории комплекса «Москва-Сити» произошла в ноябре 2017 года, в ней участвовали охранники.

Происшествия В Мексике застрелили известного радиоведущего В Мексике неизвестные убили радиоведущего Хесуса Эугенио Рамоса Родригеса, сообщает портал Excelsior.

Космос «Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

Общество Сотрудников магазина обязали портить нераспроданный хлеб грязной водой Руководство сети магазинов «Пятерочка» в Сызрани заставляет сотрудников компании выбрасывать хлеб через пять дней после выпуска, чтобы его не забрали малоимущие.

Авто Toyota RAV4 превратили во внедорожник Toyota RAV является самым популярным в мире автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

Происшествия Аспиранту МГУ продлили срок задержания по новому делу В столице Головинский районный суд продлил срок задержания аспиранту МГУ Азату Мифтахову по уголовному делу о хулиганстве, сообщает АГН «Москва».