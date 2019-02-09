Общество
Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведейРБК вчера в 08:46
Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей. Об этом говорится в сообщении пресс-центра правительства Архангельской области.
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с чего всё началось
"Отмечаются случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения", — отмечается в заявлении пресс-центра правительства Архангельской области.РИА Новостивчера в 07:36
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Дроздов посоветовал жителям Новой Земли отпугивать белых медведей ракетницами и ружьями
Говорит Москвавчера в 08:45
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В украинской госпогранслужбе заявили, что в самопровозглашенной Луганской народной республике прошли "испытания лазерного оружия".
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Россия подготовила собственный проект резолюции СБ ООН по Венесуэле
Россия подготовила собственный проект резолюции по урегулированию в Венесуэле и намерена внести его в Совет Безопасности (СБ) ООН.
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Происшествия
В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко
Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
В Москве отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча
По версии издания, конфликт между отцами двух хоккеистов произошел во время игры команд «Северная Звезда» и «Дмитров», в котором принимали участие дети 2008 года рождения.
Обновлено вчера в 17:59
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В Лос-Анджелесе вручат главную музыкальную награду «Грэмми»
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Политика
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Психолог назвала основную опасность соцсетей
Опасность социальных сетей, которые играют все большую роль в жизни современного общества, кроется не столько в появлении зависимости от них, сколько в том, что они становятся способом распространения дезинформации и снижают способность людей к критическому мышлению.
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Военный вертолет упал на границе Судана и Южного Судана
Обновлено вчера в 17:05
Общество
Турист снял на видео задумчиво жующего туалетную бумагу кенгуру
В Южной Австралии в национальном парке Флиндерс Ранджес турист встретил кенгуру, котрый задумчиво ел бумагу в общественном туалете.
Обновлено вчера в 20:20