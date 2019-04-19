Происшествия

Режим ЧС объявлен в Забайкалье из-за пожаровBFM.ru 10:04

В Забайкальском крае ввели режим ЧС из-за степных пожаров. В селах на юге региона сгорели около 40 жилых домов. Об этом ТАСС сообщил глава Заводского района края Сергей Безъязыков.
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В Забайкалье вводят режим ЧС из-за природных пожаров

RT на русском09:38

В забайкальском селе сгорело более 30 домов

РИА Новости10:33

Население выгоревшей Усть-Ималки эвакуировано в соседнее село

Чита.Ру09:59

Более 40 домов в полуразрушенной Усть-Ималке пустовали

Московский Комсомолец Чита10:00

Более 30 жилых домов сгорело в селе Усть-Ималка Забайкальского края

Говорит Москва08:47

В Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации

ТАСС09:24

В Забайкалье введён режим ЧС

Заб.Ру09:21
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Общество

Информацию о резком ухудшении состояния Быкова опровергли

Представитель писателя и журналиста Дмитрия Быкова Светлана Большакова опровергла сообщения о резком ухудшении состояния писателя из-за тяжелой формы сепсиса, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 10:08
Спорт

Дуэт российских синхронисток победил на этапе Мировой серии в Казани

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли программу среди дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Казани.
Обновлено в 09:13
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Политика

В конгрессе США затребовали полный текст доклада по «российскому делу»

Глава юридического комитета палаты представителей конгресса США Джерролд Надлер направил в минюст повестку с требование предоставить полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о "вмешательстве России" в американские выборы, передает ТАСС.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Суд лишил Гулиева прав на 4 месяца за проезд на красный свет

Мировой судебный участок Москвы на четыре месяца лишил футболиста столичного "Спартака" Аяза Гулиева водительских прав за проезд на красный свет, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Курьер «Яндекс.Еды» проработал десять часов без перерыва и умер

В Санкт-Петербурге курьер сервиса «Яндекс.Еда» упал замертво с велосипеда после того, как отработал более десяти часов без перерыва.
Обновлено в 10:04
Интернет

Количество лайков в Instagram может стать невидимым

Обновлено в 07:43
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
Хоккей

Лукашенко раскритиковал выступления минского «Динамо» в КХЛ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что после ещё одного года неудачных выступлений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) минское «Динамо» может быть расформировано.
Обновлено в 05:51
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Телеканал "Звезда" показал новый парадный лимузин Aurus без камуфляжа.
Обновлено в 10:30
Наука

Пристрастие элиты к алкоголю 5 веков сохраняло империю Вари стабильной

По мнению авторов статьи, доступность ритуальных сосудов и пива для элиты могла служить одним из факторов, которые позволили сохранить стабильное государство в течение 500 лет.
Обновлено в 00:45
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано новое видео с нападением российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в «Кофемании».
Обновлено в 07:34
Хоккей

Петерис Скудра назначен главным тренером хоккейного клуба «Трактор»

Латвийский специалист Петерис Скудра стал главным тренером хоккейного клуба «Трактор». Об этом 19 апреля сообщается на сайте команды.
Обновлено в 08:53
Авто

УАЗ выпустил оранжевый «Хантер» за 1 млн рублей

Ульяновский автозавод уже в ближайшее время начнет продажи новой версии внедорожника «Хантер» под говорящим названием «Экспедиция».
Обновлено в 06:02
Культура

Телеведущий Норкин прервал молчание после исчезновения из эфира

Телеведущий Андрей Норкин сегодня прервал продолжительное молчание.
Обновлено вчера в 11:24
Гаджеты

ФСБ хочет внедрить российский шифр в iPhone

«С 1 декабря 2019 года в силу вступают приказы Минкомсвязи №275 и №319, по которым процедуры аутентификации и идентификации абонентов сетей сотовой связи 2G, 3G и 4G должны осуществляться с использованием криптографии, соответствующей требованиям ФСБ», — приводит РБК ответ Центра защиты информации и специальной связи ФСБ на запрос о внедрении в России технологии eSim.
Обновлено в 10:09
Политика

В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие

В ДНР за неделю погибли пять ополченцев

В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Гаджеты

Samsung обещает разобраться с проблемными Galaxy Fold

Компания Samsung дала официальный комментарий на тему выхода из строя смартфонов Galaxy Fold.
Обновлено вчера в 09:34
Политика

Лукашенко: Языковой вопрос в Белоруссии закрыт

В свою очередь, Бондарь заверил, что русскому языку в Белоруссии ничто не угрожает.
Обновлено в 04:47
Политика

СМИ узнали формат дебатов Порошенко и Зеленского

Обновлено в 10:25
Политика

Суд обязал завод «Укроборонпрома» выплатить 5 млн рублей РСК «МиГ»

Хозяйственный суд Хмельницкой области обязал Красиловский агрегатный завод, входящий в «Укроборонпром», выплатить более 5 млн рублей российской самолётостроительной корпорации (РСК) «МиГ».
Обновлено в 09:43
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Звезды кино прошлись по красной дорожке перед открытием ММКФ

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, в театр «Россия» по красной ковровой дорожке прошли дизайнер одежды Белла Потемкина, актрисы Лиза Боярская, Анна Хилькевич, Екатерина Климова и политик Владимир Жириновский.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины

В Кремле не видят необходимости ни в каких сделках между новым президентом Украины и главой российского государства Владимиром Путиным, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Экономика

Суд в Киеве принял новое решение по Приватбанку в пользу Коломойского

Коломойскому принадлежало более 41% акций Приватбанка. Приватбанк был национализирован в декабре 2016 года.
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено вчера в 07:31
Футбол

«Ростов» погасил долг перед «Зенитом» за трансфер Мевли

Задолженность по трансферу Михи Мевли перед ФК Зенит полностью погашена, обязательства по соглашению об аренде исполнены.
Обновлено в 06:36
Авто

Известна дата выхода нового Land Rover Defender

Совсем недавно сообщали, что обновленный внедорожник Land Rover Defender официально представят публике до конца нынешнего года.
Обновлено в 09:24
Как работают Яндекс.Новости?
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