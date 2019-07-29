Лесные пожары
Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской областиРБК 09:13
Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области. Оба региона — наряду с Якутией — признаны «наиболее горимыми» в России, сообщает пресс-служба МЧС. Кроме того, тот же режим введен на части территории Бурятии.
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