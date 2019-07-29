Лесные пожары

Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской областиРБК 09:13

Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области. Оба региона — наряду с Якутией — признаны «наиболее горимыми» в России, сообщает пресс-служба МЧС. Кроме того, тот же режим введен на части территории Бурятии.
Читать в источнике
Комментировать82

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Интерфакс13:40

Из-за лесных пожаров в трех регионах Сибири ввели режим ЧС

КП - Красноярск11:11

В двух регионах Сибири ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров

ТАСС08:55

Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

ТВК10:39

Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

РБК09:13

В Красноярском крае и Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

RT на русском11:44

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА Новости08:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
Армия и оружие

Перемирие в ДНР: украинские силовики опять обстреляли окраины Горловки

Обновлено в 03:03
Кино

Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы

Что касается премьеры сериала, то она, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено в 04:28
Армия и оружие

Россия разместила в Арктике часть комплекса «Панцирь-С»

На опытно-боевое дежурство на Северном флоте заступил первый дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С».
Обновлено в 11:55
Политика

Трамп: Иран никогда не проигрывал в переговорах

По словам президента США Дональда Трампа, Иран «никогда не выигрывал войну», однако при этом иранцы «никогда не проигрывают переговоры».
Обновлено в 17:04
Происшествия

Разоблаченная журналистами «блогер года» найдена мертвой в Дублине

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

Иран и Россия планируют провести учения в Ормузском проливе

Иран и Россия в скором времени могут провести совместные военно-морские учения в Индийском океане, включая Ормузский пролив, сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хоссейн Ханзади местным СМИ.
Обновлено в 15:35
Экономика

В России запретят анонимно пополнять кошелек QIWI и «Яндекс.Деньги»

Электронные кошельки QIWI, «Яндекс.Деньги», WebMoney, PayPal, VK Pay и другие аналогичные системы нельзя будет пополнить анонимно наличными через платежные терминалы и офисы мобильных операторов — для этого необходимо будет пользоваться банковским счетом.
Обновлено вчера в 18:21
Музыка

Медведев поздравил с юбилеем Игоря Крутого

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с юбилеем народного артиста РФ, композитора и продюсера Игоря Крутого, отметив значимость его песен на современной российской эстраде.
Обновлено в 05:16
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Общество

Лесные пожары в Сибири. Собрали всю информацию к этому часу

Пожары в Сибири начались в середине июля. Площадь возгораний увеличивается с каждым днем.
Обновлено в 07:09
Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Экономика

Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Политика

Трампа призвали ввести новые санкции против России

Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено в 15:16
Шоу-бизнес

Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной

На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
Обновлено в 12:35
Политика

Соратник Зеленского раскритиковал желающих отменить День Победы

Депутат новой Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Максим Бужанский заявил в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если будет принято решение отменить День Победы.
Обновлено в 07:20
Политика

Обвиненный в перевозке «Бука» фигурант дела МН17 вышел на свободу

На Украине освободился из тюрьмы мужчина, которого обвиняли в доставке зенитно-ракетного комплекса "Бук" к месту атаки на малазийский Boeing.
Обновлено в 08:46
Политика

Постпред Зеленского рассказал о планах Украины вернуть Крым

Для достижения цели нужно создать новый формат международных переговоров и поставить вопрос о возвращении Крыма под юрисдикцию Украины, сказал постпред Зеленского.
Обновлено в 10:28
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой» на восемь лет

Обновлено в 15:00
Происшествия

Заведено первое уголовное дело после митинга 27 июля

Следственный комитет завел уголовное дело против участника несогласованного митинга за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.
Обновлено в 09:43
Авто

Названа цена на УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой

Как рассказали коллегам в дилерской среде УАЗ, на старте продаж двухпедальный «Патриот» предложат в двух комплектациях: базовой «Оптимум», которую оценят в 1 035 000 рублей и топовой №1 стоимостью 1 300 000 рублей.
Обновлено в 02:40
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество

В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий

В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Общество

Исследование показало нехватку токарей и слесарей в России

В России наблюдается нехватка квалифицированных рабочих со средним или среднеспециальным (43%) и высшим техническим (41%) образованием.
Обновлено в 06:08
Политика

Порошенко с семьей покинул Украину

Обновлено в 14:24
Авто

Pagani готовит к премьере экстремальный Huayra BC Roadster

Компания Pagani специально для Конкурса элегантности в Пеббл-Бич построила очередную новинку — гиперкар Huayra BC Roadster.
Обновлено в 04:10
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Технологии

OneWeb не пускают на российскую орбиту

Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Авто

ГАЗ готовит новую низкопольную модель городского микроавтобуса

Горьковский автомобильный завод начал работу над новым микроавтобусом.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
ещё по теме
Главное