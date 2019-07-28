Лесные пожары
Власти Приамурья предложили ввести в области ЧС федерального уровняРоссийская газета 00:20
Власти Амурской области выступили с предложением ввести в регионе ЧС федерального уровня из-за паводка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра лесного хозяйства и пожарной безопасности региона Алексея Венглинского.
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В Амурской области власти предлагают ввести ЧС федерального уровня из-за паводков
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